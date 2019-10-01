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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Манчестер Сити - Динамо Загреб: онлайн трансляция

Манчестер Сити примет на своем поле многократного чемпиона Хорватии

вторник, 1 октября 2019, 09:42
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Манчестер Сити примет на своем поле многократного чемпиона Хорватии Фото:

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" Загреб. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб.

Начало матча в 22:00.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Манчестер Сити" и "Динамо" ранее в еврокубковых турнирах не встречались.

В данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице группы С, имея в активе три очка. "Манчестер Сити" находится на второй позиции, набрав три очка.

В 1-м туре "Динамо" дома разгромило итальянскую "Аталанту", "Манчестер Сити" на выезде крупно победил донецкий "Шахтер".

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