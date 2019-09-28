RU  UA  EN

суббота, 28 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

28 сентября

22:10
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Динамо Загреб: расписание трансляций
22:00
В России удивили абсурдным строительным "ноу-хау" в аэропорту Москвы: видео
21:27
Масштабный пожар на корабле с россиянами в Южной Корее: что известно на данный момент
21:20
Манчестер Сити - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
21:10
Атлетико - Реал: стартовые составы
20:59
Волонтеры рассказали про необычный талант бойца ВСУ на Донбассе: фото
20:45
Где смотреть онлайн Аталанта - Шахтер: расписание трансляций
20:23
Смертельное ДТП с маршруткой под Черкассами: что известно о состоянии пострадавших
20:09
На Х-фактор 10 пришел сын победительницы "Україна має талант": удалось ли парню выйти из тени матери
20:00
Исчезновение украинцев в Атлантическом океане: появились свежие данные о судьбе пропавших
19:55
Ярмоленко забил очередной красивый гол в лучшей лиге мира: опубликовано видео
19:37
Под Запорожьем поезд устроил ЧП с несколькими погибшими
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Динамо Загреб: расписание трансляций

суббота, 28 сентября 2019, 22:10
переглянути новину українською

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" Загреб. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб.

Начало матча в 22:00.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямая трансляция противостояния между английским и хорватским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

"Манчестер Сити" и "Динамо" ранее в еврокубковых турнирах не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Динамо" разгромило "Аталанту", "Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Атлетико - Реал - 0:0 онлайн трансляция

Шахтер - Ворскла - 4:0 Хроника матча, видео голов

Мариуполь - Динамо - 0:1 Хроника матча

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: