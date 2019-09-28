Манчестер Сити - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и загребское "Динамо". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб.

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу английского клуба дается коэффициент 1,07. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 34,00. Ничья оценивается коэффициентом 11,00.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ДИНАМО ЗАГРЕБ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице группы С, имея в активе три очка. "Манчестер Сити" находится на второй позиции, набрав три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Динамо" разгромило "Аталанту", "Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер".