Колос - Динамо: онлайн-трансляция

В воскресенье, 6 октября, в матче 10-го тура чемпионата Украины сыграют "Колос" и "Динамо". Встреча пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Колос" - "Динамо".

Начало матча - в 17:00.

Безоговорочным фаворитом предстоящей встречи прогнозируемо считается "Динамо". Победа киевлян оценивается у букмекеров коэффициентом 1,27. Котировка на ничью составляет 5,75. На выигрыш команды из Ковалевки принимаются ставки с коэффициентом 11,75.

Ранее будущие соперники между собой еще ни разу не встречались.

"Колос" не проигрывает в чемпионате Украины в трех матчах кряду. В этих играх команда набрала 7 очков. Столько же игр насчитывает и беспроигрышная серия "Динамо". Однако киевляне выиграли все три эти встречи.