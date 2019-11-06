Бавария - Олимпиакос - 0:0 онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов играют немецкая "Бавария" и греческий "Олимпиакос". Встреча проходит в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Олимпиакос".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур

БАВАРИЯ Германия - ОЛИМПИАКОС Греция

Бавария: Нойер, Павар, Киммих, Алаба, Мартинес, Дэвис, Горетцка, Гнабри, Коман, Левандовски, Мюллер.

Олимпиакос: Жозе Са, Цимикас, Эльабделлауи, Мерья, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Ранджелович, Камара, Поденсе, Герреро.

1. Игра в Мюнхене началась!

Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Павелом Рачковски. К матчу команды подходят не в лучшем настроении. "Бавария" в своей последней игре чемпионата Германии в гостях была разгромлена "Айнтрахтом" (1:5), а "Олимпиакос" в поединке первенства Греции на выезде сыграл вничью с "Ксанти" (0:0).

С подробной турнирной таблицей группы C Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Напомним, двумя неделями ранее "Бавария" в матче 3-го тура обыграла "Олимпиакос" в гостях со счетом 3:2.