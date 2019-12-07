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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Манчестерские клубы сыграют в дерби в матче чемпионата Англии

суббота, 7 декабря 2019, 02:33
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Манчестерские клубы сыграют в дерби в матче чемпионата Англии

В субботу, 7 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

16-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является действующий чемпион Англии. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,31. Ничья оценивается котировкой в 5,40. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 9,80.

После 15 туров "Манчестер Сити" занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Манчестер Юнайтед" располагается на 6-м месте, имея в активе на 11 очков меньше.

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