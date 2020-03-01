Реал - Барселона: онлайн трансляция

1 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграют "Реал" и "Барселона". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

Начало встречи в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

26-й тур

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья - Мигель Боск Доменек.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. "Реал" занимает второе место, имея в активе 53 очка.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.