РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 3:0 Хроника матча, видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм Хотспур".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 3:0

Гол: Забитцер, 10; Забитцер, 21; Форсберг, 87.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 55), Нкунку (Айдара, 59), Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Шик, Вернер.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье (Уолкотт, 90+1), Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела, Лукас.

Финальный свисток. РБ Лейпциг уверенно прошел Тоттенхэм Хотспур в 1/8 финала Лиги чемпионов.

90+1. Замена у гостей. Уолкотт вышел вместо Орье.

90. Шесть минут добавлено у нас ко второму тайму.

87. ГОООООЛ!!! Тут же Форсберг забивает третий мяч. Пробил он Льориса ударом с близкого расстояния после подбора мяча в штрафной "шпор".

87. Замена у хозяев. Форсберг вышел вместо Забитцера.

85. Танганга нанес повреждение Упамекано, жестко оттолкнув его в своей штрафной.

80. Замена у гостей. Ло Чельсо ушел отдыхать, вместо него на поле появился Фернандеш.

79. В центре поля сейчас преимущественно идет борьба. Хозяева особо не форсируют событий, а гости не могут ничего создать у ворот соперника.

74. Алли мог забивать. Моура выполнил на него передачу в центр штрафной. Хавбек "шпор" пробил, но Гулачи забрал мяч, который летел по центру ворот.

71. Теперь Забитцер предупрежден за фол на Алли.

70. Тут же желтой карточкой награжден и Алли.

69. Танганга предупрежден.

64. Без проблем игроки немецкого клуба справились с подачей гостей с углового.

59. Еще одна замена у хозяев. Нкунку ушел с поля, вместо него вышел Айдара.

57. Сорвался мяч с ноги у Шика, который ворвался в штрафную лондонцев и пробил.

55. Адамс заменил травмировавшегося партнера по команде.

54. Замена готовится у хозяев. Мукиеле получил травму и, вероятно, не сможет доиграть матч.

50. Лаймер увидел перед собой желтую карточку за фол на Ламеле, который убегал в контратаку.

49. Ламела проиграл борьбу Упамекано и не смог заработать для гостей угловой.

46. Начался второй тайм.

Перерыв. Отдыхаем.

45+1. Уинкс получил предупреждение за срыв атаки хозяев.

45. Едва сами не привезли себе "шпоры" третий мяч. Льорис спас гостей, отразив мяч из угла ворот после ррикошета.

45. Гулачи без проблем забрал мяч после подачи углового.

41. Есть первый удар в створ ворот хозяев. Ло Чельсо из правого края штрафной пробил, Гулачи в прыжке мяч отбил.

38. Откровенно слабо выглядят гости. По такой игре стоит ждать их разгрома.

34. Сессеньон получил предупреждение за грубую игру.

32. Удар Вернера из-за штрафной пришелся выше ворот.

29. Льорис отбил удар Вернера, который ворвался в штрафную с правого края.

28. На Алли нарушили правила в центре поля. Арбитр пока предупреждений не показывает.

25. Команде Моуринью нужно забивать уже трижды, но она не создала пока ни одного голевого момента.

21. ГОООООЛ!!! Забитцер забивает второй мяч ударом головой после навеса Анхелиньо. Льорис отразил мяч уже за линией ворот.

19. Вернер забил, но судья справедливо зафиксировал у него офсайд.

18. Упамекано прервал опасный прострел Орье. Угловой подадут гости.

15. Пока Тоттенхэм никак не отреагировал на пропущенный мяч. РБ Лейпциг продолжает больше играть с мячом.

10. ГОООООЛ!!! Открывают счет хозяева. Забитцер нанес удар из-за пределов штрафной. Льорис попытался спасти ситуацию, прыгнув за мячом, но тот от его рук влетел в правый от него угол ворот.

7. Анхелиньо, пробивая из пределов штрафной, попал в соперника.

4. Уже дважды успели сфолить хозяева. Оба нарушения правил были в центре поля.

1. Матч начался.

"Апостроф" приглашает следить за событиями ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким "РБ Лейпциг" и английским "Тоттенхэм Хотспур".

На стадионе все готово к проведению матча.

В первом матче победу со счетом 1:0 одержал немецкий клуб.

На групповой стадии турнира "Тоттенхэм Хотспур" занял второе место в квартете В. Лондонский клуб играл с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). "РБ Лейпциг" финишировал на первом месте в группе G. Немцы встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).