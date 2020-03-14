Динамо - Десна: онлайн видео трансляция

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Динамо" - "Десна".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

23-й тур

ДИНАМО Киев - ДЕСНА Чернигов

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются киевляне. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,40. Ничья оценивается коэффициентом 4,50. На успех "Десны" можно поставить с коэффициентом 6,50.

ДИНАМО - ДЕСНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН



После 22 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе динамовцев 45 очков. "Десна" идет на четвертой позиции, имея в активе 42 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и обменялись гостевыми победами.