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Динамо - Десна: онлайн видео трансляция

Динамо и Десна встретятся в матче чемпионата Украины

суббота, 14 марта 2020, 11:20
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Динамо и Десна встретятся в матче чемпионата Украины

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Динамо" - "Десна".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

23-й тур

ДИНАМО Киев - ДЕСНА Чернигов

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются киевляне. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,40. Ничья оценивается коэффициентом 4,50. На успех "Десны" можно поставить с коэффициентом 6,50.

ДИНАМО - ДЕСНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 22 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе динамовцев 45 очков. "Десна" идет на четвертой позиции, имея в активе 42 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и обменялись гостевыми победами.

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