Украина - хрупкая демократия, которая борется против жестокого соседа - важный свидетель "Украинагейта"

Перед следственной комиссией Конгресса США, которая занимается расследованием "Украинагейта", выступил очередной свидетель. На этот раз им стал Гордон Сондленд - посол США в ЕС, один из ответственных за украинское направление политики США и участник скандальной дипломатической переписки, обнародованной во время показаний спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Апостроф" публикует главные тезисы и ключевые моменты 20-страничного перевода выступления Гордона Содленда перед конгрессменами.

Об отношении Трампа к Украине

23 мая 2019 года, через три дня после инаугурации Зеленского, наша делегация (которая представляла США на инаугурации украинского президента, - "Апостроф") отчиталась перед президентом Трампом и главными помощниками в Белом Доме. Мы отметили стратегическую важность Украины и укрепление отношений с президентом Зеленским. Мы попросили Белый Дом организовать рабочий телефонный звонок от президента Трампа и рабочий визит в Овальный кабинет. Однако президент Трамп был скептически настроен относительно того, что Украина серьезно относится к реформам и борьбе с коррупцией, и он направил присутствующих на встрече к собственному персональному адвокату господину Джулиани, с которым и следовало обсуждать его обеспокоенность. Всем нам стало очевидно, что ключом к изменению мнения Трампа по Украине был господин Джулиани.

Министр энергетики Рик Перри, спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер и я были разочарованы нашим визитом в Белый Дом 23 мая 2019 и указаниями Трампа о вовлечении господина Джулиани. Мы считали, что сотрудники Государственного департамента, а не личный адвокат Трампа, должны брать на себя ответственность за все аспекты внешней политики США в отношении Украины. Однако мы оказались перед выбором: либо отказаться от цели - встречи с президентом Зеленским в Белом Доме, или сделать так, как президент Трамп приказал, и поговорить с господином Джулиани.

Мы выбрали последний путь... Только гораздо позже я понял, что повестка дня господина Джулиани также могла бы включать попытки подтолкнуть украинцев начать расследование против вице-президента Байдена или его сына, чтобы привлечь Украину, прямо или косвенно, к президентской кампании 2020 года.

О телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Во время поездки в Вашингтон 10 июля 2019 в ответ на приглашение советника президента Джона Болтона я присоединился к встрече в Белом Доме между представителями СНБО Украины и должностными лицами Комитета Национальной Безопасности США. Между Перри, Волкером и мной, с одной стороны, и Комитетом нацбезопасности возникли разногласия. Мы трое выступали за оперативное планирование разговора и встречи президентов Трампа и Зеленского; Комитет был против.

После ряда задержек, 25 июля 2019 президент Трамп позвонил президенту Зеленскому, чтобы поздравить его с парламентскими выборами.

Но позвольте подчеркнуть: я не присутствовал при звонке 25 июля 2019 и не видел стенограммы этого звонка до 25 сентября 2019 года. Ни один из переводов этого звонка, которые я получил, не содержал ни одного упоминания о компании Burisma или бывшего вице-президента Байдена, и даже не предполагал, что президент Трамп о чем-то просил президента Зеленского.

О скандальном редактировании заявления Зеленского

Я знал, что публичное принятие Украиной антикоррупционных реформ является одной из предпосылок обеспечения встречи Белого Дома с президентом Зеленским. Ничего из таких требований не вызывало тревоги у меня, Волкера или посла США в Украине Уильяма Тейлора. Поэтому я поддержал усилия Курта Волкера в поощрении украинского руководства сделать публичное заявление, которое обозначило бы приоритеты реформ. То, что мы работали над этим публичным заявлением, не было секретом. В общем, такие согласованные публичные заявления являются общепринятой и необходимой частью американской дипломатии.

О роли Руди Джулиани и Байденов

Во время брифинга в Белом Доме 23 мая 2019, я понял, что президент хотел. Мы поговорили с господином Джулиани о встрече в Белом Доме для президента Зеленского. В соответствии с указанием от Трампа, я говорил с господином Джулиани. В этих коротких разговорах господин Джулиани подчеркивал, что президент Трамп хочет публичного заявления президента Зеленского о том, что Украина обязывается рассмотреть вопрос борьбы с коррупцией. Господин Джулиани конкретно упомянул о выборах 2016 года (включая вопросы серверов Демократического Комитета) и компании Burisma как о двух темах антикоррупционных расследований, важных для президента Трампа.

Я понимаю, что президент Трамп руководил участием господина Джулиани, а тот уже разговаривал с министром Перри и Волкером. Я провел свой первый телефонный разговор с Джулиани в начале августа 2019 года. Хотел бы отметить, что я не рекомендовал бы мистеру Джулиани или любому другому частному лицу участвовать в вопросах внешней политики. Однако, учитывая четкие указания президента, а также важность, которую мы придавали организации встречи в Белом Доме между президентами Трампом и Зеленским, мы согласились делать так, как приказал президент Трамп.

Я не помню, чтобы господин Джулиани обсуждал со мной бывшего вице-президента Байдена или его сына Хантера Байдена. Хотя господин Джулиани вспоминал название "Burisma" в августе 2019 года, я не знал, до последних сообщений в прессе, что Хантер Байден был в составе Burisma. Также я не помню, чтобы был хоть один разговор с любым чиновником Государственного департамента или Белого Дома в отношении бывшего вице-президента Байдена или его сына, и я не участвовал в каких-либо попытках организовать расследование против Байденов.

О скандальной переписке американских дипломатов

Средства массовой информации неправильно трактовали мои текстовые сообщения, где я писал "прекратите посылать сообщения" или "позвоните мне". Любое предположение, что я пытался избежать записи разговора, является совершенно ошибочным. По моему мнению, дипломатические вопросы лучше решать путем беседы. Я просто предпочитаю говорить, а не писать текст. Я делаю это постоянно с семьей, друзьями и бывшими бизнес-партнерами. Именно так я эффективно решаю вопросы. Мои комментарии к текстовым сообщениям были приглашением поговорить, а не попытками скрыть суть наших коммуникаций.

О военной помощи Украине

Я не помню никаких дискуссий с Белым Домом об отказе в предоставлении американской безопасности помощи Украине в обмен на помощь в кампании президента 2020 года. Мы твердо верили, что американскую помощь по безопасности нельзя удерживать.

Относясь к этому вопросу серьезно и учитывая множество версий и спекуляций, которые распространялись по вопросу военной помощи, я непосредственно позвонил президенту Трампу и спросил у него: "Что вы хотите от Украины?" Он ответил: "Ничего. Нет никакого принципа "услуга за услугу". Он повторил "услуга за услугу" несколько раз. Это был очень короткий звонок. И я помню, что у президента было плохое настроение.

Удерживать иностранную помощь с целью давления на иностранное правительство было бы неправильным. Я не участвовал и никогда не буду участвовать в таких начинаниях. По моему мнению, политика помощи в секторе безопасности Украине была в наших жизненных интересах и не должна была задерживаться по какой-либо любой причине.

Свои показания перед Конгрессом Гордон Сондленд закончил довольно важными словами в защиту хорошей репутации Украины. Их мы приводим без сокращений и адаптации.

Я закончу свои показания так же, как я начал: Украина - это не ругательное слово. Украина - это хрупкая демократия, которая борется против жестокого и недобросовестного соседа России. Сильная Украина поможет утвердить ценности, которые поддерживают стабильность и способствуют процветанию во всем мире.

Итог

Выступление Гордона Сондленда перед следственным комитетом Конгресса США очевидно, станет важной вехой развития "Украинагейта". Ведь несмотря на возражения посла о причастности к каким бы то ни было актам давления на Украину и довольно наивные попытки объяснить свои неоднозначные сообщения с опубликованной скандальной переписки, его выступление содержит важные подробности не совсем "правильных" действиях Дональда Трампа. А именно - важнейшей, хотя до сих пор несколько туманной, роли адвоката и доверенного лица Трампа Руди Джулиани во всех событиях и процессах вокруг Украины. Роли, которую человек без всякой официальной должности в правительстве США и без доступа к дипломатическим и государственным документам при обычных обстоятельствах никогда не должен был бы играть. Поэтому следствие вокруг возможно незаконных действий президента США будет продолжаться, и только время покажет, сколько еще голов полетит с политического олимпа США, и не будет ли среди них, собственно, голова Трампа.