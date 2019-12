Дважды отравили, был на грани: адвокат Трампа сделал сенсационное заявление об Украине

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который недавно побывал в Киеве, сделал сенсационное заявление - по его словам, Джо Байден и его семья пытаются скрыть свои коррупционные преступления в Украине, а экс-прокурор Виктор Шокин и вовсе был дважды отравлен во время своей работы.

Соответствующие публикации он разместил в Twitter.

"Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", - подчеркнул Джулиани.

Witness Viktor Shokin:



Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.



Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.



Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.



Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA