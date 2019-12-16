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Дважды отравили, был на грани: адвокат Трампа сделал сенсационное заявление об Украине

понедельник, 16 декабря 2019, 06:52
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который недавно побывал в Киеве, сделал сенсационное заявление - по его словам, Джо Байден и его семья пытаются скрыть свои коррупционные преступления в Украине, а экс-прокурор Виктор Шокин и вовсе был дважды отравлен во время своей работы.

Соответствующие публикации он разместил в Twitter.

"Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение миллиарда долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", - подчеркнул Джулиани.

По его словам, процедура импичмента Дональда Трампа была инициирована Демократической партией, чтобы прикрыть коррупционные преступления Джо Байдена и его семьи в Украине.

"Импичмент от демократов за невинное поведение должен помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов, нецелевое использование миллиардов долларов, вымогательство и взяточничество, заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - утверждает он.

Кроме того, адвокат Трампа добавил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович способствовала отказу в визах важным свидетелям коррупции Байдена.

"Юрий Луценко показал записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания. Она отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли данные, что президент Украины Владимир Зеленский ищет новых контактов с американским лидером Дональдом Трампом, в частности его союзники встретились с лоббистами, имеющими тесные связи с администрацией Белого дома, в надежде создать новые каналы связи.

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