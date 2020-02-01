Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

В 01:00 по киевскому времени Великобритания, после трех лет политических кризисов, выборов, скандалов и споров, наконец, оставила Европейский Союз. В истории ЕС это первый пример "евроинтеграции наоборот", когда какая-то страна покидает Евросоюз, а не присоединяется к нему. "Апостроф" рассказывает, что же изменится для британцев, европейцев и всего мира в результате Брекзита.

Европейские учреждения без островитян

Проснувшись утром 1 февраля уже не в Евросоюзе, рядовой британец вряд ли заметит какие-то серьезные изменения. Ведь соглашение о выходе из ЕС предусматривает переходный период продолжительностью в 1 год. В течение этого периода будут сохраняться таможенные, торговые и визовые реалии между ЕС и Великобританией; на территории страны будут действовать законы ЕС, а истеблишмент Лондона и Брюсселя будет вести переговоры с целью урегулирования всех дальнейших вопросов. Но изменений, с которыми Великобритания встретится "уже сегодня", тоже хватает.

Самое заметное из них - британцы уйдут из европейских органов власти. В частности, сложат свои мандаты 73 депутата Европарламента от Великобритании. Правда, хитрые островитяне так все подстроили, что их места достанутся в основном так называемым "евроскептикам" (депутаты, поддерживающие больший суверенитет государств-членов ЕС), и потому особого выигрыша от выхода из Европарламента представителей своего традиционного соперника Германия и Франция не получат. Но европейская политическая жизнь без независимой и самобытной позиции Британии уже никогда не будет такой, как раньше.

Также Великобритания выходит из санкционного режима, поддерживаемого Евросоюзом, в том числе и против России. Впрочем, особенно "раскатывать губу" россиянам не стоит - правительство Соединенного Королевства уже обещает ввести антироссийские санкции "по полной программе", которые будут даже жестче чем евросоюзовские.

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Визы, разрешения на жилье и "австралийская" система миграции

Также не останется прежним и статус "безвизовых" отношений между Британией и ЕС. В течение переходного периода он будет действовать, а вот для стран, не членов ЕС (в том числе и для Украины), Лондон не собирается открывать свои границы. Впрочем, гражданам ЕС, которые собираются остаться жить в Британии, а таких там около 3,5 млн, придется подать заявки на получение разрешения. А уже после окончательного выхода в конце 2020 года правительство Бориса Джонсона обещает внести изменения в правила иммиграции, которые коснутся уже всех иностранцев. Будет действовать "австралийская" система, в которой потенциальным иммигрантам, в зависимости от возраста, образования, профессии будут автоматически начисляться баллы. Право переехать в Британию получат те, кто наберет "проходной балл".

Значительно сложнее ситуация будет развиваться для Северной Ирлании. Из-за особых отношений с Ирландией (не Северной), самая западная часть Соединенного Королевства продолжительное время будет еще оставаться как в визовом, так и в таможенном пространстве ЕС. И этот вопрос Люндону и Брюсселю также придется решить в течение предстоящих трех лет.

Экономический спад и "парад суверенитетов"

Юридические, таможенные и визовые вопросы в отношениях между "разведенными" Британией и ЕС были бы мало кому интересны, если бы не влекли за собой очень ощутимые политические и экономические последствия. И эти последствия прямо определят будущее Великобритании.

Сегодня невозможно найти эксперта, который бы не прогнозировал экономический спад в Великобритании в результате выхода из ЕС. Масштабы прогнозов колеблются от скромных до апокалиптических. Экономические проблемы вынудят Лондон перейти к поиску решений, а также открыть окно возможностей для других государств. В частности, Украина как раз готовит подписание торгового соглашения с уже европейской Великобританией. Но больше всего планов строят за океаном - в Вашингтоне. Трамп никогда не скрывал своего энтузиазма по Брекзиту, а уже готовящася масштабная торговая сделка между США и Великобританией, вполне может открыть для Британии интеграционное будущее, только место ЕС займут Штаты.

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Еще один очевидный результат выхода Британии из ЕС - появившиеся трещины на территориальной целостности страны. Шотландцы уже настаивают на повторном референдуме о независимости, а также отказываются снимать флаги ЕС со своих правительственных учреждений. Не остаются в стороне и валлийцы с северными ирландцами. Поэтому вполне вероятно, что "парад суверенитетов" станет главной проблемой для Лондона, порожденной Брекзитом.