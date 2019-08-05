Атака на Трампа и обострение двух проблем: как в США отреагировали на кровавые выходные

В первые выходные августа США потрясли сразу два массовых убийствах, в которых погибли 30 человек. Сначала в городе Эль-Пасо в Техасе, на границе с Мексикой, злоумышленник устроил стрельбу в торговом центре Walmart. Его жертвами стал 21 посетитель центра. Спустя несколько часов в городе Дейтон, штат Огайо, мужчина расстрелял толпу у входа в бар и убил 9 человек. Хотя расследование обоих случаев продолжается, в американских СМИ появилось много подробностей трагических событий. "Апостроф" собрал основные факты и сведения о кровавых трагедиях.

Мотивы стрелка Дейтона

После того, как 24-летнего жителя Дейтона Коннора Бетса не пустили в местный бар, около часа ночи он вернулся к заведению в бронежилете и маске, и открыл огонь по людям возле входа из собственной штурмовой винтовки, оснащенной магазином на 100 пуль. Всего через 30 секунд после начала стрельбы он был застрелен прямо на месте преступления полицейскими. К сожалению, даже такая молниеносная реакция полицейских не помогла избежать жертв. Коннор Бетс успел убить 9 посетителей бара, в частности, свою 22-летнюю сестру.

Никаких официальных или неофициальных объяснений мотивов стрелка из Дейтона не названо. Но в прессу просочилась информация, свидетельствующая в пользу антисоциальных наклонностей злоумышленника. Так, информационное агентство APNews на основе показаний знакомых Коннора Бетса установило, что еще во время учебы в школе он попал под надзор полиции за то, что составлял списки людей, которых планирует убить, и девушек, которых собирается изнасиловать. Впрочем, эта история утихла, и никаких ограничений к Коннору Бетсу не применялось. Он даже мог свободно покупать огнестрельное оружие, которым и воспользовался во время своего преступления.

Учитывая, что какого-то резонансного мотива у стрелка из Огайо не было, СМИ уделили этой трагедии значительно меньше внимания, чем расстрелу в Эль-Пасо. Ведь там злоумышленник даже и не думал скрывать свою мотивацию.

Очередной акт "белого терроризма"

Иная ситуация в Эль-Пасо, где 21-летний Патрик Крусиус, вооруженный автоматом Калашникова, убил 20 и ранил 26 человек в торговом центре, после чего сдался полиции на месте преступления. А за 20 минут до совершения преступления он опубликовал на популярном англоязычном форуме 8chan манифест, где объяснил свои мотивы.

Американские следователи сообщили, что в манифесте Патрик Крусиус называет свой поступок "ответом на латиноамериканскую оккупацию Техаса" и выражает поддержку австралийцу Брентону Тарранту, который несколько месяцев назад расстрелял посетителей двух мечетей в Новой Зеландии. По требованию политических и общественных деятелей США, которые заклеймили 8сhan как экстремистский ресурс, а издание The Guardain даже посвятило ему обвинительную статью, сайт форума прекратил работу - поэтому ознакомиться с самим манифестом Крусиуса нет возможности. Остается только верить заявлениям следователей.

Расстрел в Эль-Пасо стал по количеству жертв шестым массовым расстрелом в истории США и 31-м случаем публичной стрельбы в 2019 году. Кроме того, Патрик Крусиус стал третьим "террористом", использовавшим 8chan для публикации своего идейного манифеста в этом году. А учитывая, что объектами агрессии стали люди латиноамериканского происхождения, а преступник оказался в определенной степени "фанатом" президента Дональда Трампа, инцидент очень наэлектризовал политическую обстановку в Эль-Пасо. Ведь Эль-Пасо вместе с городом-близнецом за мексиканским рубежом Сьюдад-Хуарес и городом Лас-Крусес в штате Нью-Мексико формируют самую большую в Северной Америке двуязычную и двухэтническую агломерацию. И поэтому большинство местных политиков и СМИ изо всех сил стараются не допустить межэтнической напряженности.

Трамп в центре обвинений

Эти акты насилия, которые произошли всего через неделю после стрельбы на фестивале в Калифорнии не на шутку всколыхнули американское общество и медиасферу. Традиционно, шквальная критика посыпалась на президента Дональда Трампа, которого либеральные круги и СМИ постоянно обвиняют во всех бедах Америки.

Запоздалой и очень сдержанной реакцией, выразившейся в "спихивании" вины на "психические болезни" преступников, Трамп сам в определенной степени дал основания для такой критики. К тому же, симпатии стрелка из Эль-Пасо за антимигрантскую риторику президента "подливают" масла в огонь. Но администрация Трампа не в первый раз сталкивается с обвинениями, а попытки "вовлечь" Трампа в историю с "белым терроризмом" всегда заканчиваются голословными заявлениями.

Есть и другая сторона медали. Расстрелы в Дейтоне и Эль-Пасо в очередной раз стимулировали споры вокруг двух наболевших американских проблем. Первая - это довольно широкая трактовка второй поправки Конституции США (о праве на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия). Вторая - проблема "этнических меньшинств", политики действующей американской власти в отношении миграции и "белого расизма".

Важным моментом является то, что с обеих сторон "политических баррикад" все четче звучит утверждение, что больше нельзя игнорировать проблему массовых убийств в США. Поэтому трагедии в Дейтоне и Эль-Пасо имеют все шансы стать началом серьезных изменений американских реалий.