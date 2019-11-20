Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Парламентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 17 ноября, впечатляют своей абсурдностью, поскольку изменить систему "снизу" не представляется возможным. Тип политической личности Александра Лукашенко напоминает Леонида Брежнева, а сама политическая система Беларуси – СРСР 1980-х годов. Потому президент будет держаться за кресло до последнего, опираясь на номенклатуру. Однако заговор внутри нее может положить конец системе. Такие мысли высказал "Апостроф" белорусский писатель, доцент Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Виктор Мартинович.

Общее впечатление о выборах

Прошедшие на прошлой неделе выборы в Беларуси были самыми кафкианскими – от имени писателя Франца Кафки – за последние 25 лет. Никто из устроителей выборов не утруждал себя маскировкой истинного положения дел, которое являлось очень абсурдным. К примеру, за фиксацию нарушений наблюдателей удаляли из участков и лишали аккредитации, а ОБСЕ фактически давало на это молчаливое согласие.

Все это происходило в момент кажущегося определенного замирения режима с Западом, после того как Лукашенко приехал из Австрии. Все понимали, что оппозиция в парламент может не попасть, но показатели "досрочного голосования", длившегося шесть дней, стали сюрпризом (явка составила 35,77%, – "Апостроф"). Обычно, за это время с урнами происходит все что угодно: у нас нет видеонаблюдения, урны непрозрачные, даже экзитполы запрещены. При подсчете голосов наблюдатели обязаны сидеть в другом конце комнаты и не подходить к столам комиссии. И даже при всем этом были зафиксированы сотни нарушений (более 600, – "Апостроф"), но проблемы были только у заметивших их наблюдателей.

О прошедших в парламент

Белорусская партийная номенклатура - это директора школ, детских садов, заводов. Это люди, которые долгое время работали по контрактам, брали участие в подготовке предыдущих выборов и признаны "надежными". Чтобы понять, кто в Беларуси является политической элитой, представьте себе Советский Союз 1980-х годов. Только сейчас основанием для карьерного роста является не членство в КПСС, а работа на госслужбе. Любой человек при должности фактически является госслужащим.

Такого понятия, как оппозиция, в Беларуси фактически не осталось после разгона парламента 1996 года. Сегодня на политическом поле присутствуют лица, которых точнее всего можно назвать диссидентами. Это люди, которые не обладают большим активом, являются одиночками. Они могут возглавлять партию, но при этом иметь десять единомышленников реальных и тысячи единомышленников - на бумаге.

Национальное собрание Республики БеларусьGetty images

Логика авторитаризма заключается в том, чтобы люди ни в коем случае не объединялись между собой. Авторитарная власть успешно дискредитирует людей в глазах друг друга, создает миражи, которые заставляют людей ссориться. Даже если бы оппозиция объединилась, она выдвигает на двух округах двух настоящих кандидатов, то их не зарегистрируют по совершенно надуманным причинам, как поступили в этот раз с настоящими популярными оппозиционными политиками. Даже если их допустят, за шесть дней "предварительного голосования" можно заменить бюллетени в урне. В Беларуси совершенно непобедимая ситуация.

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О молодежном протесте и свержении Лукашенко

В Беларуси молодежь пыталась провести "умное голосование", как делали в России (на местных выборах избиратели голосовали за любого кандидата, кроме члена путинской партии "Единая Россия", - "Апостроф"). Но ведь в Беларуси нет такой роскоши, как в России, - выборов с "каруселями" (разновидность фальсификаций, состоящая в повторном голосовании одних и тех же людей на разных участках, – "Апостроф") и подсчетом голосов. В Беларуси происходит бурная имитация, после которой избирательная комиссия оглашает заранее подготовленные результаты.

В Беларуси любой уличный протест объявляется едва ли не терроризмом, любой инакомыслящий еще на этапе постов в Facebook попадает в плотный прицел правоохранительных органов. Поэтому надеяться на то, что что-то измениться снизу, я бы не стал. Начиная с XVII века в Англии и XVIII века во Франции, революции осуществлялись буржуазией, которая была движущей силой и протестовала против аристократии. Но буржуазии в Беларуси, как и в России во времени Ивана Грозного, просто не предусмотрено. Такого понятия, как независимый промышленник, попросту нет.

С другой стороны, в последние три недели молодежь начала вести себя неконвенционально (непривычно, – "Апостроф"). На президентских выборах 2015 года мы видели, что молодежь пассивна. Это было связано со страхом быть отчисленными и с запугиванием со стороны родителей, которые боялись потерять 2-летние контракты на госпредприятиях. Но то ли родители перестали запугивать, разочаровавшись в мизерных зарплатах, то ли перспектива быть отчисленными перестала быть пугающей. Но молодежи слишком мало, а другой поддержки я не вижу. То, что произойдет в Беларуси в ближайший год, может иметь характер "белоленточных" протестов в России (движение в 2011-2012 и частично - 2013 годах в России из-за массовых фальсификаций на выборах в Госдуму, – "Апостроф"). Они могут подарить ощущение близкой победы, но никак не глобальные изменения.

Молодежи в Беларуси слишком малоGetty images

Сейчас проговариваются разные сценарии, в том числе какой-то номенклатурный заговор или переворот в Беларуси. Один вроде бы даже уже намечался и был предотвращен благодаря нескольким арестам в кругу силовиков. Но я не уверен, что это изменит ситуацию к лучшему – Беларусь может потерять суверенитет, который остался у нее с начала 1990-х.

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О конституционной реформе

Сейчас в кулуарах очень много говорят о конституционной реформе, при которой президента будут избирать не напрямую, а в парламенте, а сам парламент станет формироваться по принципу выборов по партийным спискам. Это является одним из пунктов повестки дня в переговорах с Западом. Но я не допускаю, что Лукашенко, как когда-то Борис Ельцин, выступит с новогодним обращением. Это совершенно другой тип политической личности – он будет до последнего держаться за свою власть. Лукашенко – это, скорее, Леонид Брежнев, нежели Ельцин. Потому я могу предположить, что альтернативы в бюллетенях на президентских выборах 2020 года не будет.

О соглашении с Россией

Пока Лукашенко у власти, он не планирует терять контроль над Беларусью. С другой стороны, чтобы дальше управлять, ему нужно вернуть российские субсидии, которых он сейчас лишен. В последние два месяца Кремль четко дал понять, что интеграция должна быть настоящей. Лукашенко не готов к ней, не готов отдавать функцию эмиссии денег в чужие руки, так как он лишиться бюджетников и всего госсектора, которые являются номенклатурой. Потому я предполагаю, что 8 декабря состоится встреча, на которой подпишут какие-то туманные дорожные карты, многословные декларации о чем-нибудь.

Но белорусы, скорее, будут кору с деревьев поедать, нежели для возвращения прежних "золотых" 2000-х с зарплатами по 500 долларов белорусская система сдаст свое уникальное право доминировать в стране.