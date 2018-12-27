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Украинские бизнесвумен обсудили поддержку региональных инициатив в Киеве

четверг, 27 декабря 2018, 12:59

21 декабря в столице прошел Форум "Женщины-лидеры изменений: поддержка региональных бизнес инициатив".

Об этом сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда "Равенство и взаимоуважение".

"Во время Форума говорили о гендерной политике и женский бизнес в Украине, делились опытом предпринимательской деятельности, а также представили лучшие бизнес-планы", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в мероприятии поучаствовали и поделились своим опытом многие успешные украинки.

"Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко ознакомила участников и участников Форума с приоритетами государственной политики в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине. Вместе с Екатериной Иликчеевой, Национальной консультанткой по гендерному равенству и антидискриминации, обсудили правовые механизмы обеспечения гендерного равенства в Украине. Наталья Бондарь, основательница МОО "Женщина III тысячелетия", экс-председатель Голосеевской РГА в г. Киеве, рассказала о том, как государство поддерживает женское предпринимательство в Украине, а член Совета Директоров Союза украинских предпринимателей Юлия Алексеева сказала мотивирующее слово по поддержке женского лидерства и женского предпринимательства в Украине. Кроме этого, советы, как начать успешный бизнес через творчество, предоставила Светлана Сорока, владелица школы макияжа Soroka, автор парфюма Muza и бьюти-тренерка" - добавили в Фонде.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что участницам проекта Фонда было предложено разработать собственные бизнес-планы, которые участвовали в конкурсе и могли получить грант.є

"Во время тренингов участникам было предложено разработать и собственные бизнес-планы. Учитывая основные критерии оценок: актуальность и жизнеспособность идеи, точность расчетов и инновационность, квалификационная комиссия отобрала лучшие 6 бизнес-планов, которые соревновались за возможность получить субгрант для поддержки своей бизнес-идеи. По результатам независимого и объективного оценивания победу в конкурсе бизнес-планов в рамках проекта "Женщины-лидеры изменений: поддержка региональных бизнес инициатив" получила Елена Сержантова с "Фруктово-ореховые снеки".В рамках Форума была также проведена выставка, где мастерицы, для которых увлечения переросли в формат предпринимательской самореализации, представили свои наработки и делились личным и профессиональным опытом с участниками и участниками мероприятия", - отмечается в сообщении.

В Фонде поблагодарили всех участниц за активность, профессионализм, целеустремленность и амбициозность,идеи и презентации и пожелали успехов в реализации своего дела.

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