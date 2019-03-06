Винниковская табачная фабрика попала в топ-30 налогоплательщиков Украины

Винниковская табачная фабрика укрепила свое присутствие на рынке производителей табачных изделий и вошла в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга "Топ-200 крупнейших компаний Украины", который опубликован на сайте rating.zone.

По итогам 2018 года Винниковская табачная фабрика вошла в топ-30 крупнейших налогоплательщиков Украины. По сумме уплаченных налогов ВТФ заняла 27 место из 200.

В 2017 году фабрика заплатила в госбюджет 1,6 млрд грн. В апреле 2018 сумма налогов составила 240 млн грн, в мае - 370 млн грн. Предприятие неоднократно награждалось отличиями добросовестного налогоплательщика.

Заметим, что по итогам 9 месяцев 2018 года Винниковская табачная фабрика возглавила топ-30 крупнейших налогоплательщиков в госбюджет на территории Львовской области.

Напомним, что в 1993 году на базе Львовской табачной фабрики было создано совместное американо-украинское предприятие ЗАО "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов".

В 1998 году иностранный инвестор принял решение остановить работу табачной фабрики в Винниках. После выхода инвестора, украинские владельцы начали возрождать предприятие. В 2016 году ему вернули историческое название - Винниковская табачная фабрика. На фабрике и в торговом доме сегодня работают более 2400 человек.