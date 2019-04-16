Бахматюк: за два года мы увеличили зарплаты в "Укрлендфарминге" вдвое

За два последних года в группе компаний "Укрлендфарминг" зарплаты выросли на 90%.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал собственник "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк, передает "ДС".

Бизнесмен уточнил, что средняя зарплата в его холдинге выросла до 11 тысяч грн. И это на фоне трудовой миграции, с последствиями которой пришлось столкнуться и его компаниям. Это один из главных вызовов, стоящих перед "Укрлендфармингом", считает его собственник.

Добиться успехов в повышении зарплат, по словам Бахматюка, удалось, невзирая на давление со стороны Национального банка Украины (НБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Так, Бахматюк рассказал о ключевой роли экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в так называемом "банкопаде" 2014-2015 гг., когда "сознательно положили" и его банки - "Ви Эй Би" и "Финансовая инициатива".

"У нас с ней (Гонтаревой, - ред.) личностный конфликт. Это правда. Она сумела меня поссорить со всеми силовыми структурами и здесь и за границей. Мой банк "Финансовая инициатива" положили - это был чистый каприз Гонтаревой. И банк мог жить до сегодняшнего дня", - отметил бизнесмен.

Закрытие банка "Ви Эй Би", по словам Бахматюка, Гонтарева мотивировала тем, что иначе МВФ не даст Украине кредит. По мнению собственника "Укрлендфарминга", в результате банкопада в Украине было "неоправданно уничтожено 40% ВВП", а сама Гонтарева оказалась "второй угрозой украинской экономике после Российской Федерации".

Кроме того, бизнесмен пожаловался на давление со стороны НАБУ.

"С НАБУ у нас произошел конфликт, который перерос в личностный. Против нас были возбуждены уголовные дела по заявлению человека - шантажистки, которая требовала у нас деньги... И в течение 3,5 лет нас фактически терроризируют. При этом они не терроризируют чиновников НБУ. Сначала мы были открыты, давали документы, в том числе постановления о закрытии уголовных дел, которые были предварительно закрыты СБУ и Нацполицией", - отметил Бахматюк.

Речь идет о расследовании эпизода по рефинансированию банка "Ви Эй Би" на 1,2 млрд грн - деньги, как утверждает бизнесмен, из банка не выходили. При этом Бахматюк раскритиковал действия НАБУ по нескольким направлениям. В частности, по его мнению, этот орган просто уклоняется от исполнения закона.

"В последние годы у нас отношение к НАБУ как будто это такой богоизбранный орган, который не может ошибаться, у которого есть абсолютное право и который может не выполнять любые указания других органов. НАБУ претендует на то, что другие должны исполнять закон, а сами этого не делают. И как же люди, которые сами не выполняют законных решений, могут сами требовать этого от других", - сказал бизнесмен.

Бахматюк также указал на сознательную дискредитацию неугодных предпринимателей со стороны НАБУ.

"Еще один метод - публичная порка. Есть такой Центр противодействия коррупции, еще один орган, который активно сотрудничает и просто берет за основу для любого безапелляционного решения утверждения детектива НАБУ и просто начинает обливать грязью или перекручивать факты. И если ты олигарх или человек, у которого есть определенные социальные возможности, ты уже находишься в коконе ненависти".