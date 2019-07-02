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Похищенный сотрудниками ГФС бизнесмен смог сбежать из плена - СМИ

вторник, 02 июля 2019, 10:55
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Исчезнувший 27 мая директор компании "Софт Оил" Кирилл Суворов смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

Об этом сообщается в программе "Надзвичайні новини".

Журналистом удалось встретиться с бизнесменом. По словам Суворова, его силой заставили сесть в машину и сообщили, что везут в областную налоговую давать показания.

"Начали давить психологически, требуя подписать отказ от своей фирмы, угрожали расправой и пытками", - сообщил он.

В начале мая украинская компания ТОВ "Софт Оил" подписала контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

19 июня представители компании "Софт Оил" и адвокаты провели брифинг, где обнародовали информацию о том, что сотрудники Днепропетровской фискальной службы похитили их директора Кирилла Суворова, представители "Софт Оил" также требуют ГБР открыть уголовное производство по факту похищения. Владелец компании Дмитрий Олейник заявил, что Суворова похитили с целью вымогательства сотрудники фискальных органов Днепропетровской области. По этой же причине они заблокировали груз на таможне.

Как выяснилось позже, под давлением Суворов подписал бумаги. Но вместо камеры попал на загородную базу под охрану, как заложник. Пока его искали родственники, на имущество компании "Софт Оил" был наложен арест решением районного суда Днепра. Работники компании подали заявления о пропаже в правоохранительные органы, но реакции не получили.

"Обращались во все возможные инстанции - и суды, и райотделы, и в ГБР, в налоговую обращались - потому что знаем, что возбуждено уголовное производство. Нам отвечали: нет, у нас его нет", - заявил Олейник.

Шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Олейник сообщил, что также просили оказать "финансовую поддержку налоговой милиции", в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Кирилл Суворов провел в плену налоговиков более 3 недель.

Как выяснил адвокат семьи похищенного Егор Латайко, Суворова держали в заточении поочередно на двух загородных базах отдыха. Похищение, невозможность связаться с родными, прессинг и насильное удерживание фискалы назвали "программой защиты свидетеля".

Суворову удалось сбежать из-под охраны. Он заявил о намерении наказать похитителей из налоговой.

После этих событий решение суда об аресте имущества фирмы было в срочном порядке отменено, а апелляция адвокатов ТОВ "Софт Оил" удовлетворена. Как сообщают журналисты, перипетии дела заинтересовали ГБР. Руководство фирмы подало заявление о произволе налоговиков во все правоохранительные органы, в том числе ГПУ и СБУ.

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Раздел: Бизнес Тема: Криминал
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