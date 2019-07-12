Активист рассказал о попытке срыва конкурса на должность главы "Житлоинвестбуд-УКБ"

Заместитель Киевского городского главы Вячеслав Непоп пытался сорвать проведение конкурса на должность главы коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", введя в конкурсную комиссию лиц, имеющих конфликт интересов в этом вопросе.

Соответствующее распоряжение было подписано накануне вечером, но так и не было опубликовано, сообщил РБК-Украина общественный активист Михаил Ковальчук.

По его словам, в четверг состоялось заседание конкурсной комиссии на должность директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ", крупнейшего в городе застройщика коммунальной формы собственности. Комиссия приняла решение назначить проведение конкурса, поскольку предприятие уже два года возглавляет исполняющий обязанности директора.

Однако была попытка сменить состав комиссии, выведя из нее членов, назначенных профильным департаментом строительства и жилищного обеспечения. Об этом также сообщила член комиссии Ольга Валеева.

"Несмотря на то, что назначение этих членов комиссии - прерогатива департамента, ни в распоряжении, ни в сопровождающих документах не было никаких объяснений, почему в комиссию вошли замглавы КГГА Вячеслав Непоп, и. о. начальника отдела контрольно-аналитического обеспечения замглавы КГГА Татьяна Тигова, начальник юридического управления департамента Иван Федорчук, а замглавы КГГА Александр Спасибко, Людмила Пацьора и замдиректора департамента Юрий Таций из комиссии выведены. Ведь их статус за последнее время никак не изменился", - отмечает Ковальчук.

По его словам, комиссия на заседании в четверг решила не принимать во внимание распоряжение, поскольку оно было подписано с нарушением регламента и не опубликовано.

Активист отмечает, что распоряжение инициировал сам Непоп. Он предполагает, что введение новых членов в состав комиссии могло быть связано с желанием получить контролируемого директора "Житлоинвестбуд-УКБ" по итогам конкурса либо вовсе сорвать его проведение.

"Ранее это КП возглавлял Вячеслав Непоп. Сегодня и. о. его директора - помощник Непопа. Очевидно, смена состава комиссии - это была попытка закрепить контроль за окружением Непопа или близких к нему людей за этим предприятием. И появление самого Непопа в новом составе комиссии - при прямом наличии конфликта интересов - это только подтверждает. Но мы можем констатировать, что попытка оказалась неудачной", - подчеркнул активист.