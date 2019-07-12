RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Активист рассказал о попытке срыва конкурса на должность главы "Житлоинвестбуд-УКБ"

пятница, 12 июля 2019, 10:49
переглянути новину українською

Заместитель Киевского городского главы Вячеслав Непоп пытался сорвать проведение конкурса на должность главы коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", введя в конкурсную комиссию лиц, имеющих конфликт интересов в этом вопросе.

Соответствующее распоряжение было подписано накануне вечером, но так и не было опубликовано, сообщил РБК-Украина общественный активист Михаил Ковальчук.

По его словам, в четверг состоялось заседание конкурсной комиссии на должность директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ", крупнейшего в городе застройщика коммунальной формы собственности. Комиссия приняла решение назначить проведение конкурса, поскольку предприятие уже два года возглавляет исполняющий обязанности директора.

Однако была попытка сменить состав комиссии, выведя из нее членов, назначенных профильным департаментом строительства и жилищного обеспечения. Об этом также сообщила член комиссии Ольга Валеева.

"Несмотря на то, что назначение этих членов комиссии - прерогатива департамента, ни в распоряжении, ни в сопровождающих документах не было никаких объяснений, почему в комиссию вошли замглавы КГГА Вячеслав Непоп, и. о. начальника отдела контрольно-аналитического обеспечения замглавы КГГА Татьяна Тигова, начальник юридического управления департамента Иван Федорчук, а замглавы КГГА Александр Спасибко, Людмила Пацьора и замдиректора департамента Юрий Таций из комиссии выведены. Ведь их статус за последнее время никак не изменился", - отмечает Ковальчук.

По его словам, комиссия на заседании в четверг решила не принимать во внимание распоряжение, поскольку оно было подписано с нарушением регламента и не опубликовано.

Активист отмечает, что распоряжение инициировал сам Непоп. Он предполагает, что введение новых членов в состав комиссии могло быть связано с желанием получить контролируемого директора "Житлоинвестбуд-УКБ" по итогам конкурса либо вовсе сорвать его проведение.

"Ранее это КП возглавлял Вячеслав Непоп. Сегодня и. о. его директора - помощник Непопа. Очевидно, смена состава комиссии - это была попытка закрепить контроль за окружением Непопа или близких к нему людей за этим предприятием. И появление самого Непопа в новом составе комиссии - при прямом наличии конфликта интересов - это только подтверждает. Но мы можем констатировать, что попытка оказалась неудачной", - подчеркнул активист.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: