Компания "Макотрейдинг" призвала руководство таможенной службы остановить коррупцию на Одесской таможне

Контейнеры компании "Макотрейдинг" с тканями простаивают на таможенном терминале в Одессе, а оформление груза сознательно тормозится чиновниками.

Об этом заявила заместитель директора компании "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене на пресс-конференции в УНИАН.

"Руководство Одесской таможни лоббирует интересы по таможенному оформлению определенных брокеров, которые работают на Одесской таможне. Один из этих фактов просматривается по работе в оформлении тканей. Примерно 90-95% рынка тканей, которые импортируются в Украину, оформляются на терминале №1 таможенный пост "Черноморский"... Мы бы хотели, чтобы новое руководство таможни нас услышало и провело расследование. Нам не интересно, чтобы руководство таможни лоббировало интересы отдельных брокеров, все должны работать согласно таможенному кодексу", - сообщила Пикшрене.

Она также добавила, что в случае отсутствия реакции со стороны таможенной службы по истечению отведенного законом срока, компания будет обращаться в Госбюро расследований с просьбой инициировать проверку.

"Считаю, что руководитель Одесской таможни Передерий Владимир не может не замечать, что у него на одном терминале вся ткань, которая приходит в Одессу, оформляется на одном посту. Это нужно или не заниматься своей таможней или быть в этом заинтересованным. По информации из сферы, руководитель Одесской таможни в этом заинтересован и лоббирует оформление одним брокерам, при этом давит на других", - добавила представитель компании.

По ее словам, любой брокер, который обслуживает клиента по предоставлению услуг импорта тканей, попадет под давление со стороны таможни, которое проявляется в досмотрах груза, отборе образцов и других видах проверок.

"Это делается, чтобы сроки оформления тканей были затянуты, чтоб брокер предоставлял некачественный сервис, чтобы попадал на дополнительные расходы, чтобы ему не интересно было брать в оформление именно эту группу товаров", - сообщила Пикшрене, добавив, что задержка грузов может длиться от двух до четырех недель и приводит к порче тканей, потере товарного вида и неудовлетворенности уровнем сервиса брокерских услуг со стороны клиента.

В этом случае клиент перейдет на обслуживание к другому брокеру, у которого таможенное оформление грузов происходит быстрее.

"В этом суть лоббирования интересов одного брокера, чтобы клиенты оформляли груз только через него. Мало того, что клиенты получают свой контейнер через четыре недели, а не через 4 часа, как это предусмотрено в таможенном кодексе, так еще возникают дополнительные расходы – простой машины стоит в среднем 40 долларов за сутки, он начинает взиматься со второго дня", - сообщила она.

По ее словам, дополнительные расходы за простой, работу грузчиков и другие расходы составляют от 500 до 1000 долларов на контейнер, тогда как в среднем эти услуги на рынке Украине стоят 100 долларов.

Пикшрене сообщила, что при прибытии тканей на терминал подается временная декларация, по которой отбираются образцы для лаборатории для заключения, на основании которого будет установлена определенная ставка пошлины для оформления данного вида груза – 0%, 5% или 8%, а дальше имеет место быть коррупционная схема, при которой бюджет недополучает до 1000 долларов с контейнера.

"Образцы отбираются, увозятся в лабораторию, по дороге они меняются, процентов 70-80% ответов лаборатории, что эта ткань оформляется под 0%, соответственно, на каждом контейнере от 800 до 1000 долларов в платежах – это разница, которую себе оставляет брокер, оформляющий эти грузы. Наверное, этих денег с каждого контейнера хватает, чтобы заинтересовать и руководителя таможни, и еще других участников процесса…В сфере называют цифры от 100 до 300 контейнеров в месяц, это деньги, которые недополучил бюджет", - подчеркнула заместитель директора компании "Макотрейдинг".

Пикшрене также отметила, что 14 августа экспедиторы провели акцию протеста под стенами Государственной фискальной службы, где требовали от чиновников разобраться в ситуации на Одесской таможне.

В середине июля украинская компания "Макотрейдинг" совместно с другими экспедиторами и брокерами сообщила о создании общественной инициативы "Таможенный пульс" с целью борьбы со злоупотреблениями в таможенных органах и защиты прав "белого" бизнеса.

В начале июля заместитель директора компании "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене заявила, что длительная задержка контейнеров с товарами на Одесской таможне приводит к недостачам и порче, на что жалуются экспедиторы и брокеры. По словам экспедиторов, работающих на Одесской таможне, от "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий.