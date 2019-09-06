В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек: эксперт предупредил об опасности правок в Налоговый кодекс

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс Украины относительно увеличения стоимости добычи руды и ее переработки станут крайне болезненным ударом для экономики Украины - предприятия не выдержат нагрузки и не смогут платить еще миллиарды гривен. В связи с этим ожидается закрытие горнодобывающих предприятий в Кривом Роге.

Об этом заявил "24 каналу" председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

По словам Беленького, количество потерянных рабочих мест в Кривом Роге может составить около 50 тысяч человек.

"У нас в горно-обогатительных комбинатах дают работу большому количеству людей, которые работают в смежных отраслях, выполняют сервисные и подрядные функции на этих предприятиях. Мы оцениваем, что в Кривом Роге - родном городе президента Владимира Зеленского, работу могут потерять около 50 тысяч человек", – заявил Беленький.

По словам Беленького, в результате реализации изменений, предлагаемых законопроектом 1210 нагрузка на горнодобывающие предприятия составит дополнительные 13 млрд гривен в год.

"Дополнительные затраты наших предприятий составят около 13 миллиардов гривен в год. Международные рейтинговые агентства говорят, что мы входим в период мирового кризиса на сырьевых рынках. Не позднее, чем в 2020 году, это будет и очень ощутимый этап. Мы это проходили много раз, цены на железорудное сырье уже пошли вниз. Еще месяц назад мы имели цены, которые доходили до 118 долларов за тонну, уже 80. При 70 долларах за тонну мы теряем рынок Китая", – сообщил Беленький.

Кроме того, глава федерации заявил, что надеется, что власть не допустит принятия данного закона.

"Надеемся, что народные депутаты и президент обратят внимание на те новации, которые предлагаются и не допустят принятия этого законопроекта в том виде, как мы видим на сайте Верховной Рады. Это большие дополнительные расходы для белого бизнеса, который платит белые зарплаты. Кстати, зарплаты на горнорудных предприятиях Украины крайне конкурентоспособны. Это средняя зарплата более 20 тысяч гривен. Если средняя зарплата больше 20 тысяч, то высококвалифицированные работники даже на рабочих профессиях уже зарабатывают значительно больше. Если вспомнить проблему, которая есть в украинской промышленности, это проблема трудовой миграции в страны ЕС, Польшу, то все, что сделано за последние годы владельцами предприятий вместе с профсоюзами, чтобы дать людям достойную зарплату, как они имели в 2013 году. Потом у нас были очень серьезные проблемы как в стране, так и в области, как всем известно, связанные с военными действиями, с потерей территорий и предприятий, нарушением логистических цепей, мы имели значительную инфляцию, девальвацию гривны, и люди потеряли в реальных доходах. Сейчас мы вернулись хотя бы на тот уровень, даже его превысили, 2013 года. Если сейчас нам снова придется 13 миллиардов гривен в год находить, чтобы компенсировать те потери по рентной плате - это будет очень ощутимый этап", – резюмировал Беленький.