Заплатят миллионы: Продан предупредила Раду об опасности двух законопроектов

Экс-нардеп Верховной Рады 7 созыва Оксана Продан обратилась к руководству Верховной Рады относительно недопустимости принятия двух законов.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также о проекте закона о внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Как написала Продан на своей странице в Facebook, эти законопроекты, в случае их принятия, создадут проблемы миллиону предпринимателей.

"Обратилась к председателю комитета, председателю парламента и председателям фракций относительно недопустимости принятия 1073 и 1053 ... Это проекты, которые дадут нескольким лицам "заработать" на кассовых аппаратах, нескольким десяткам тысяч чиновников "заработать" на контроле за РРО, миллиону предпринимателей создадут проблемы", - подчеркнула она.

По ее словам, за эти решения также заплатят "миллионы граждан, которые потеряют рабочие места или будут платить за товары и услуги монополистам значительно дороже".