Контракты на армию, суды и Укрзализныця: эксперт рассказал, как власть действует в интересах Коломойского

Новая власть работает на интересы олигарха Игоря Коломойского не только в сфере электроэнергетики, считают эксперты.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью, передает "Капитал".

"Действия, которые мы наблюдаем сейчас, в интересах Коломойского, причем этот круг значительно шире, чем просто история с электроэнергией. Можно посмотреть, как начали выигрываться контракты компаниями Коломойского на поставку нефтепродуктов на "Укрзализныцю", на армию, как начали выноситься решения судов в интересах Коломойского. То есть, мы видим совокупность шагов, которые произошли после прихода господина Зеленского к власти, направленных полностью на реализацию интересов Коломойского. Эпоха бедности завершилась, по крайней мере, только для одного человека в стране, а со всеми остальными как раз проблемы", - сказал Кушнирук.

Эксперт считает, что обществу необходимо требовать проведения расследования схем, которые выстроил Коломойский, и на которые правоохранительные органы закрывают глаза.

"Нужно требовать расследования. Причем я далеко не уверен, что нынешняя власть заинтересована в том, чтобы расследовать деятельность самой власти по отношению к Коломойскому", - отметил Кушнирук.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что государственная компания "Центрэнерго" является эпицентром коррупции, на котором зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго".

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что злоупотребление в пользу Коломойского в "Центрэнерго", которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия. Сейчас Вовк находится за границей из-за преследования НАБУ за введение формулы "Роттердам+" и отмену льготных тарифов на электроэнергию для ферросплавных заводов Игоря Коломойского.