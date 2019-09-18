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МХП инвестирует 5 млн гривен в реализацию 100 стартапов в украинских селах

среда, 18 сентября 2019, 13:27
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Завершился конкурс, направленный на развитие и поддержку малого бизнеса в сельской местности "Село. Шаги к развитию", который четвертый год к ряду проводит агроиндустриальный холдинг МХП.

Крупнейший поставщик мяса курицы как для отечественного ранка, так и в страны ЕС, расширил географию данного конкурса - охват проекта "Село. Шаги к развитию" в 2019 году составил восемь областей Украины: Черкасская, Винницкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская, Львовская, передают "Українські новини".

Начиналось все в 2016-м с трех районов Черкасской области и грантового бюджета в размере 400 тысяч гривен. Тогда было всего десять победителей, которые получили деньги на реализацию своих инновационных проектов. В текущем году число грантеров выросло в десять раз и составило 100 человек, общая сумма инвестиций в проект МХП достигла 5 миллионов гривен.

"За 4 года мы поддержали около 250 перспективных бизнес-идей. Было сложно выбирать, т.к. количество поданных бизнес-планов более 300, а победителей всего 100. Поэтому были определены факторы оценки бизнес-проектов: помимо коммерческой и социальной составляющей приоритет был у тех участников, которые не получали гранты в этом конкурсе и живут или реализовывают свой бизнес-проект в селах, где присутствуют предприятия группы МХП. Для меня важным фактором при отборе лучших идей была заинтересованность, влюбленность в своё дело участников проекта, когда видишь, что человек будет реализовывать задуманное не зависимо получит он грант или нет и будет искать ресурсы и возможности для воплощения своей мечты", – говорит Светлана Мигаль, руководитель проекта "Село. Шаги к развитию", менеджер по социальной и корпоративной ответственности МХП.

К реализации проекта "Село. Шаги к развитию" в этом году были подключены региональные общественные организации. Более полусотни тренингов и семинаров в общей сложности посетили свыше 1000 участников. 30 июля состоялась защита бизнес-проектов среди участников из Тернопольской и Хмельницкой областей. В августе авторы лучших бизнес-планов получили сертификаты.

"В нашей области за 3 года благодаря поддержке МХП запущено более 100 микробизнесов, мы ощутили доверие со стороны участников, это честный проект – он создан для простых людей, и нашей команде приятно получать обратную связь в виде искренней благодарности людей. Это отличный пример для других компаний, как улучшить благосостояние жителей сельской местности", – рассказывает Александр Печалин, Глава Правления Общественной организации "Винницкая областная организация "Союз предпринимателей "Стена".

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