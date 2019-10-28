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В ДТЭК опровергли обвинения в завышении цен в Бурштынском энергострове: детали

понедельник, 28 октября 2019, 17:45
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Цена реализации электроэнергии Бурштынской ТЭС (ДТЭК Западэнерго) составляет 1590 грн за МВт-час, при этом средняя цена импортеров составляет 1 880 грн за МВт-час.

Об этом в ответ на заявление о начале расследования АМКУ против ДТЭК заявил Виталий Бутенко, генеральный директор Д.Трейдинг, передает "Обозреватель".

Он подчеркнул, что более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами, при этом цена продажи электроэнергии этих трейдеров выше, чем цена ДТЭК.

"Я должен объяснить эту ложь про Бурштынский энергоостров. Импортеры продают электроэнергию из-за рубежа по 1 880 гривен (за МВт-час. – Ред.). Вы знаете, по какой цене продает Бурштынская ТЭС? По 1 590 гривен (за МВт-час. – Ред.)", – сообщил Бутенко в ответ на утверждение Главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса об открытии дела АМКУ против ДТЭК в связи с монопольным положением компании.

4 октября Антимонопольный комитет начал расследование против ДТЭК Западэнерго. АМКУ усмотрел признаки монопольного положения ДТЭК Западэнерго на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны Остров Бурштынской ТЭС. В компании назвали выводы Антимонопольного комитета безосновательными и предвзятыми.

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