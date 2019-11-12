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Первый шаг в борьбе за инвестиции: в СУП сообщили о снижении цен на электроэнергию

вторник, 12 ноября 2019, 12:44
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Путем существенного снижения цен на электроэнергию в ряде областей страна сделала шаг в борьбе за инвесторов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Союза Украинских предпринимателей в Facebook.

В СУП отметили относительно проблемы монополий, которая не дает развиваться украинским промышленным предприятиям, однако указали, что сейчас она отошла на второй план.

"В Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли. Это создает проблемы с конкурентоспособностью промышленных предприятий, работающих в Украине. СУП наблюдает за ситуацией и с радостью сообщает, что за последние месяцы цены на электроэнергию во многих областях Украины снизились примерно на 10-12%", - говорится в сообщении.

В Союзе Украинских предпринимателей поздравили Кабинет министров и профильный комитет Рады со снижением тарифов и призвали не останавливаться на пути к реформам в энергетической отрасли.

"Приветствуем совместные усилия правительства и Комитета Рады по энергетике и призываем их не останавливаться на достигнутом. Украинская промышленность может развиваться только при условии конкурентных цен на энергоносители и упрощении доступа к сетям. В то же время, все это - первый шаг. Украина выиграет конкуренцию за инвестиции только тогда, когда стоимость электроэнергии и условия подключения будут лучше, чем у стран-соседей", - подчеркнули в союзе.

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