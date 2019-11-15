RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

10:22
Маргарита Паша показала платье, в котором представит Украину на Мисс мира-2019: фото
09:50
Слабейшую команду чемпионата Украины будет спасать еще один "динамовец"
07:00
Сытные ленивые голубцы на ужин: простой рецепт и советы приготовления

14 ноября

23:56
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)
23:55
Голевые феерии Англии и Португалии: все результаты отбора Евро-2020 14 ноября
23:31
Федерер победил Джоковича в матче жизни на Итоговом турнире года
23:15
Джокович - Федерер - 0:2 результат матча
22:30
Украина - Эстония - 1:0 Видеообзор
20:50
Сборная Украины чудом обыграла одну из слабейших команды Европы
19:00
Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине
18:40
Клуб сбежавшего из Украины олигарха лишился главного тренера
18:20
Лобода показала редкие фото с маленькой дочкой: фаны пришли в умиление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского хотят дать "зеленый свет" нелегальным интернет-казино, – эксперт

пятница, 15 ноября 2019, 09:17
переглянути новину українською

Представители фракции "Слуга народа" под видом легализации азартных игр хотят парализовать деятельность лотерей, оставив работать незаконные площадки, прежде всего – интернет-казино.

Последствия принятия таких инициатив проанализировал адвокат и эксперт лотерейного рынка Игорь Галицкий, передает "УНИАН".

Анализируя законопроект 2285-1 депутата Олега Марусяка ("Слуга народа"), эксперт обратил внимание на предложение легализации сайтов за 1 млн 700 тыс. гривен.

"Любой нелегальный сайт казино, букмекерский, сайт со слотами, к которым приравнен официальный сайт оператора классических числовых лотерей, может просто заплатить сумму и легализовать свою деятельность", - поясняет Галицкий.

По его мнению, такое предложение является "полной ерундой".

"С оператора числовых лотерей уже взимается 30% налога на прибыль, оператор числовых лотерей работает легально и платит все налоги и сборы. В то же время, нелегальные сайты в принципе запрещаются законом, но на переходный период - якобы можно, да еще и за минимальную плату", - отмечает эксперт.

Также Галицкий уточняет, что сайт оператора лотерей – не то же самое, что онлайн-казино, когда можно за несколько секунд сделать ставку и получить результат. В случае с лотереями сайт работает только для продажи билетов, а сами розыгрыши проходят в другое время, с промежутком несколько часов или дней.

"То есть, на переходный период фактически предлагается дожать интернет сайты числовых классических лотерей и позволить бесконтрольную работы нелегальных интернет сайтов казино и букмекерства. При этом, неважно куда реально будет идти прибыль от таких сайтов – или в Россию, или в оффшоры", - предупреждает Галицкий.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", большинство украинцев не поддерживает идею легализации игорного бизнеса.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: