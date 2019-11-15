У Зеленского хотят дать "зеленый свет" нелегальным интернет-казино, – эксперт

Представители фракции "Слуга народа" под видом легализации азартных игр хотят парализовать деятельность лотерей, оставив работать незаконные площадки, прежде всего – интернет-казино.

Последствия принятия таких инициатив проанализировал адвокат и эксперт лотерейного рынка Игорь Галицкий, передает "УНИАН".

Анализируя законопроект 2285-1 депутата Олега Марусяка ("Слуга народа"), эксперт обратил внимание на предложение легализации сайтов за 1 млн 700 тыс. гривен.

"Любой нелегальный сайт казино, букмекерский, сайт со слотами, к которым приравнен официальный сайт оператора классических числовых лотерей, может просто заплатить сумму и легализовать свою деятельность", - поясняет Галицкий.

По его мнению, такое предложение является "полной ерундой".

"С оператора числовых лотерей уже взимается 30% налога на прибыль, оператор числовых лотерей работает легально и платит все налоги и сборы. В то же время, нелегальные сайты в принципе запрещаются законом, но на переходный период - якобы можно, да еще и за минимальную плату", - отмечает эксперт.

Также Галицкий уточняет, что сайт оператора лотерей – не то же самое, что онлайн-казино, когда можно за несколько секунд сделать ставку и получить результат. В случае с лотереями сайт работает только для продажи билетов, а сами розыгрыши проходят в другое время, с промежутком несколько часов или дней.

"То есть, на переходный период фактически предлагается дожать интернет сайты числовых классических лотерей и позволить бесконтрольную работы нелегальных интернет сайтов казино и букмекерства. При этом, неважно куда реально будет идти прибыль от таких сайтов – или в Россию, или в оффшоры", - предупреждает Галицкий.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", большинство украинцев не поддерживает идею легализации игорного бизнеса.