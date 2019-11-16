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Бизнесмен Бахматюк опроверг слухи о сговоре с Гонтаревой

суббота, 16 ноября 2019, 14:54
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Бизнесмен Олег Бахматюк, экс-владелец VAB банка, опровергает обвинения НАБУ о якобы сговоре с чиновником НБУ Александром Писаруком. То, что НБУ закрыло банки Бахматюка, свидетельствует о враждебных отношениях и о том, что никаких контактов у него с Писаруком не может быть априори.

Об этом он заявил в интервью “Стране”.

"Где я, а где Писарук? Писарук с Гонтаревой убили мои банки. У меня с ними нет и не может быть никаких контактов. Наши отношения враждебные и все это знают. Как мы с ними могли быть в сговоре?", - рассказал бизнесмен.

Также Бахматюк опроверг слухи, что банки получали финансирование и от 10% отката шло должностным лицам Нацбанка: “Мы ничего не платили. Да и не могли платить, потому что враждовали с Писаруком и Гонтаревой. Они, в конце концов, и положили наш банк”.

По мнению бизнесмена, история с якобы сговором появилась для того, чтобы сменить подследственность и отдать дело НАБУ. "Сытник вообще не имеет права заниматься Бахматюком и крупным бизнесом. НАБУ должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти. Поэтому, чтобы была подследственность НАБУ, они и привлекли Писарука".

Напомним, VAB банк - один из выведенных НБУ с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, еще в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику, но ответа на предложения так и не получил.

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