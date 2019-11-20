Владелец "Софт Оил" рассказал о новом сфабрикованном деле налоговой против компании

Налоговая полиция открыла новое сфабрикованное дело против компании "Софт Оил", и, по мнению юристов, это очередная попытка рейдерской атаки на груз стоимостью 7 млн долларов.

Об этом сообщают "Подробности".

"На прошлой неделе я был на допросе. Суть дела заключается в том, что я якобы у самого себя украл масло. За мной постоянно следят, я получаю угрозы. За этим стоит Сергей Пеньков (первый замглавы Днепропетровской ГФС)", - сообщил директор компании "Софт Оил" Дмитрий Олейник.

В мае в порту Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания "Софт Оил". Как отмечают адвокаты "Софт Оил", масло принадлежит компании и никуда не выбывало из ее собственности. Поэтому, даже факта преступления не произошло, и что расследовать в данном случае - неизвестно.

"Ни компания "Софт Оил", ни ее владельцы, ни руководители - не обращались в прокуратуру с заявлением о совершении преступления, так как его не было совершено. Пострадавших в производстве нет. Но прокуратура и налоговая милиция упорно продолжают в данном случае что-то расследовать", - отметил адвокат Андрей Слюсарь.

Как отмечают журналисты, несмотря на выигранные судебные процессы, компания "Софт Оил" не может получить доступ к импортируемому базовому масла, которую предприятие закупило полгода назад. Тогда днепровские налоговики арестовали груз.

Более того, в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовал похищение первый замначальника Главного управления ДФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков, который сам это подтвердил.

"Мы могли его вывезти, закрыть в подвале. Но понимаем, что завтра будет разворот по нам, что его там плохо содержали. Поэтому просто селим его на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет", - заявил Пеньков.

Как отметил общественный Бондарчук, несмотря на акции протеста со стороны активистов, Пеньков продолжает занимать свою должность.

"Он, возможно подал, или подавал документы на участие в конкурсах СБУ. Это свидетельствует, что он в системе, и пока может управлять ситуацией, или в ней участвовать - блокировать деятельность предприятия - будет беспорядок. Правоохранительные органы, в том числе, контролирующие, - бездействуют", - отметил Бондарчук.

Как отмечают журналисты, свою позицию компания "Софт Оил" доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. Причины, по которым ГБР бездействует - неизвестны.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали сотрудники Днепропетровской налоговой милиции. "Выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" за благодарность. Но я отверг такой формат и жестко потребовал вернуть Кирилла и оставить компанию в покое", - заявлял владелец компании.