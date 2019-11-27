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Бизнес-сообщество выступило против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа – ЕБА

среда, 27 ноября 2019, 09:07
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Бизнес призывает отказаться от ретроспективного просмотра зеленого тарифа, который приведет к убыткам для Украины и ухудшит ее инвестиционный климат.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, размещенном на ее сайте, передает РБК-Украина.

"Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа на электрическую энергию нарушит один из важнейших общепризнанных принципов права – законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Кроме этого, пересмотр тарифа нарушит международные обязательства Украины перед инвесторами (в рамках договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года) – о стабильности и защите их капиталовложений", - говорится в заявлении.

В ЕБА подчеркнули, что ретроспективные изменения "зеленого" тарифа могут привести к потере средств инвесторами, которые профинансировали украинские проекты и фактически были лишены возможности адекватно оценивать риски и сроки окупаемости проектов, учитывая ретроспективное изменение законодательства. И напомнили об опыте Испании, которая, применив ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, была вынуждена выплачивать компенсацию инвесторам по решению судов.

"Как показывает опыт Испании по имплементации ретроспективных изменений, государство так или иначе будет вынуждено возместить инвесторам недополученные экономические выгоды по проектам на основании судебных и арбитражных решений", - отмечается в заявлении.

По мнению представителей бизнес-сообщества, изменение правил игры существенно снизит инвестиционную привлекательность Украины в целом. В то же время, неопределенность и ожидание непредсказуемых изменений в законодательстве может привести к оттоку иностранных инвесторов в сфере ВИЭ, которая является одной из возможностей повышения энергетической независимости страны.

Ранее глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный просмотр "зеленых" тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их согласно закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

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