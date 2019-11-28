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Деркач и Дубинский требуют от Зеленского проверить покупку Херсонской нефтеперевалки "ОПГ Януковича", документ

четверг, 28 ноября 2019, 10:52
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Народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский требуют в обращении к президенту Владимиру Зеленскому проверить в рамках досудебного расследования проведение торгов по реализации Херсонской нефтеперевалки.

Об этом написал на своей странице в Facebook Деркач, опубликовав копию обращения к Зеленскому.

Так, Деркач и Дубинский требуют проверить в рамках досудебного расследования и дать правовую оценку порядку проведения торгов по реализации имущественного комплекса Херсонской нефтеперевалки.

"При этом уделить должное внимание покупателю объекта и происхождению денег, необходимых для завершения процедуры. Следует установить, не принадлежат ли деньги людям, приближенным к "ОПГ Януковича", - написал Деркач.

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Он напомнил, что на прошлой неделе официальный интернет-портал ГП "Сетам" сообщил, что Херсонская нефтеперевалка бывшего министра экологии и природных ресурсов Злочевского реализована неустановленному покупателю за 200 млн грн.

"Использование этого объекта исследовалось в ряде уголовных производств, связанных с незаконной деятельность так называемого "организованной преступной группировки Януковича". Кроме этого, Херсонская нефтеперевалка фигурирует в уголовных процессах как залоговый объект со значительно завышенной оценочной стоимостью (почти в 5 раз - 1147 млн грн вместо 194 млн грн ), благодаря чему "ОПГ Януковича" удалось похитить у НБУ 800 млн грн - через подконтрольный "Реал Банк", - отметил Деркач.

Он подчеркнул, политика ГП "Сетам" при проведении торгов по реализации залоговых объектов - сохранение анонимности.

"Это позволяет представителям "ОПГ Януковича" вполне официально и законно возвращать свои активы в собственность через подконтрольные лица и ряд оффшорных компаний. И делается это на те же противоправно выведенные из страны деньги", - написал нардеп.

Тем временем, заявил Деркач, ГПУ заняла созерцательную позицию, а ее руководитель тянет время и таким образом содействует легализации средств, полученных преступным путем.

Как отмечается в обращении, во время досудебного расследования уголовного производства относительно противоправных действий Николая Злочевского установлен ряд компаний, посредством которых не только выводили и отмывали средства, а и финансировали незаконное прикрытие вице-президентом США Д. Байденом преступной деятельности, как компании "Бурисма", так и "ОПГ Януковича". Речь идет о Kisaliano Holdings LTD, Rossseu Business Group LTD, Vestorgia Holdings LTD, Novapark Technics INC, Cipriato, Kuser, ООО «Остро», ООО "Всеукраинский Промышленный Союз" и других.

Напомним, 20 ноября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский требовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации $7,4 млрд "семьей" украинского экс-президента Виктора Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демпартии США.

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