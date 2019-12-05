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Мининфраструктуры и "Укрзализныця" проигнорировали украинских производителей поездов в пользу Hyundai - СМИ

четверг, 05 декабря 2019, 15:52
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Руководство "Укрзализныци" с середины 2017 года ведет переговоры с Hyundai Corporation о закупке 10 новых электропоездов в 2020 году.

Об этом пишет From.ua со ссылкой на источники в перевозчике.

"В апреле 2019 стороны подписали протокол встречи в Сеуле, согласно которому АО "Укрзализныця" рассмотрит предложение Hyundai Corporation по закупке и техническому обслуживанию 10 высокоскоростных межрегиональных электропоездов (90 вагонов), которые будут произведены в Корее в течение второго или третьего квартала 2020 года и относительно привлечения займа от "Эксимбанк" Республики Корея", - пишет издание.

По данным журналистов, от имени АО "Укрзализныця" протокол подписал директор по пассажирским перевозкам Александр Толкачев, со стороны Hyundai Corporation – вице-председатель и СЕО Вон Габ Ким. Сумма контракта и условия приобретения поездов Hyundai не сообщаются.

В то же время предложения отечественных производителей в перевозчике и правительстве по поставке такой крупной партии подвижного состава не рассматривали.

"Министр Владислав Криклий говорил о локализации в Украине, при этом в протоколе черным по белому: поезда, которые будут произведены в Корее в 2020 году. Развитие экономики Украины, престиж страны, в которой создано собственное производство скоростных электропоездов, рабочие места для украинцев, возвращение людей в страну по трудовой миграции, налоги на развитие регионов, социальное спокойствие - только слова. На деле - в 2020 году Украина снова собирается купить поезда у южнокорейской компании", - пишут журналисты.

Издание напоминает, что в 2012-2013 г.г. снятые с рейсов из-за серьезных технических проблем поезда Hyundai ремонтировал украинский Крюковский завод.

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