Достроят за свои деньги и кредит: президент "Київміськбуд" сделал заявление о судьбе объектов "Укрбуда"

Холдинговая компания "Київміськбуд" достроит жилые комплексы компании "Укрбуд" за собственные средства и банковскую ссуду, также компания договаривается о поддержке с Кабинетом министров, Минфином и Киевской городской госадминистрацией.

Об этом заявил президент "Київміськбуд" Игорь Кушнир во время пресс-конференции.

Он заверил, что деньги инвесторов "Київміськбуд" не будут использовать для финансирования строительства домов "Укрбуда", которые компания взяла обязательства закончить.

"Київміськбуд" не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Будем рассматривать возможность использовать нераспределенной прибыли, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. К тому же, ведутся переговоры с банками, рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА", - сказал Игорь Кушнир, напомнив, что "Київміськбуд" - единственная компания, которая в свое время пришла на помощь обманутым вкладчикам "Элита Центр".

По его словам, инвесторы "Укрбуда" и руководство понимают, что сделать это будет сложно, но "Київміськбуд" приходилось "работать в непростые времена, и компания не подводила инвесторов".

"Впереди у нас тяжелая работа! Много сложных технических и юридических вопросов, которые нужно обработать. Восстановить замороженные стройки сложнее, чем начать строить новые. К сожалению, у меня нет волшебной палочки, чтобы за день достроить объекты и передать их людям. Поэтому прошу запастись терпением. Нам нужно время и поддержка. Мы справимся", - подчеркнул Кушнир.

Он дал понять, что будет лично заниматься проектом и контролировать каждое строительство.

"Мы берем на себя обязательства обеспечить квартирами все 13 тысяч вкладчиков "Укрбуда". Впереди у нас много работы, но вместе мы справимся. Уверяю, "Київміськбуд" выполнит все взятые на себя обязательства!" - констатировал он.

Со своей стороны, генеральный директор "Укрбуда" Олег Майборода поблагодарил "Київміськбуд" за поддержку и выразил готовность помогать достраивать объекты.

"Это действительно знаковый для "Укрбуда" момент - нам протянули руку помощи. Мы договорились с мощным государственным девелопером "Київміськбуд", что он достроит наши объекты. Вопрос удалось решить, теперь для инвесторов "Укрбуда" все наладится, и они получат свои квартиры", - сказал Майборода.

Он сообщил, что бывший руководитель госкорпорации "Укрбуд" Максим Микитась никоим образом не связан с компанией. Отвечая на вопрос, когда инвесторы компании "Укрбуд" получат план достройки своих домов и в какой очередности "Київміськбуд" их будет достраивать, Игорь Кушнир ответил, что для расчетов требуется больше времени.

"Детали, в частности о сроках, очередности и т.д., мы дадим позже. Нам нужно разобраться в наследии, которое мы получили вместе с "Укрбуд". Наследие довольно сложное - и финансово, и технически. Иначе наша помощь была бы не нужна. Прошу у вас чуть больше времени, чтобы дать больше деталей. Главное - люди получат свои квартиры", - акцентировал Игорь Кушнир.

Отдельно представители компаний поблагодарили президента Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, секретарю СНБО Алексея Данилова, Кабинет министров и министра внутренних дел Арсена Авакова, благодаря которым стало возможным спасение "Укрбуда".