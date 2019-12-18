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В Украине появился Офис противодействия рейдерству: как он будет работать

среда, 18 декабря 2019, 16:27
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поинформировал об открытии Офис противодействия рейдерству, в который может обратится каждый, чьи права собственности были нарушены.

Об этом украинский премьер сообщил в своем Telegram-канале.

Алексей Гончарук назвал это учреждение "маленьким административным судом".

По его словам, за три месяца из 1404 жалоб рассмотрены и приняты решения по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

"Минюст проделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно", - отметил премьер.

Как сообщал "Апостроф", торговая сервисная группа АИС стала объектом "рейдерской атаки" кредиторов и коллекторов - группу незаконно лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые находились в ипотеке, а также 39 объектов, не обремененных какими-либо ограничениями, стоимостью в десятки млн долларов.

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