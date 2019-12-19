Сертификация в сфере игорного бизнеса в мире является обязательной на уровне государства - эксперт

Сертификация игр на деньги, в большинстве стран, как правило, является обязательной и обычно прописана в подзаконных актах.

Об этом в ходе Kyiv iGaming Affiliate conference "Апострофу" рассказал главный инженер по техническим вопросам ведущей лаборатории по сертификации Gaming Laboratories International (GLI) Серхио Хуарес.

"Действительно, процесс сертификации в большинстве юрисдикций предусматривается на втором уровне законодательного регулирования, то есть в подзаконных актах. Обычно этот процесс делегируется лабораториям, вроде нашей. Ведь в противном случае регулятору пришлось бы заниматься этим самостоятельно - изучать все детали конкретной игры, нанимать команду для тестирования. А так мы являемся в некотором смысле глазами, ушами и руками регулятора в этом процессе", - пояснил эксперт.

Процесс сертификации может предусматривать несколько уровней - изучение соответствия конкретной азартной игры законодательным требованиям, изучение семантического наполнения, чтобы процесс игры отвечал заявленным оператором игры обещаниям для игроков, изучение правильности работы генератора случайных цифр и еще множество других параметров.

Также, помимо сертификации конкретной игры, в ряде стран законодательно предусмотрено обязательное сертифицирование игрового оборудования.

При этом прохождения сертификации, обычно, является обязательным условием для дальнейшей получение операторами азартной сферы лицензии или выпуском ими новых игр.

К примеру, если бы сегодняшнее лотерейное законодательство, или соответствующие подзаконные акты, содержали положение о сертификации, это исключило бы возможность нынешней ситуации, когда под видом лотерей работают заведения с игорными автоматами - они бы просто не прошли сертификацию.