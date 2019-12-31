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Главу АМПУ Вецкаганса подозревают в незаконном предоставлении преференций частной компании - СМИ

вторник, 31 декабря 2019, 13:04
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Обыски НАБУ в Администрации морских портов Украины, которые прошли 27 декабря, имеют несколько причин, по мнению журналистов, связанных с коррупцией руководства.

Об этом говорится в статье на сайте "Укррудпром".

"Источники говорят, что причин несколько - $20 млн растрата при проведении дноуглубительных работ, а также излишняя благосклонность Администрации к компании "Портинвест Лоджистик", получившей от АМПУ огромную скидку без каких-либо на то оснований", - утверждает автор.

Речь идет о договоре на проведение дноуглубления в порту "Черноморск" в апреле 2018 года, тендер на которое выиграла китайская компания CHEC. Несмотря на то, что китайцы во время тендера предложили самую низкую цену, в результате подписания допдоговоров стоимость работ увеличилась на десятки миллионов долларов.

Еще одна причина интереса НАБУ к руководителю АМПУ - отношения между руководством АМПУ (Райвисом Вецкагансом) и компанией "Портинвест Лоджистик" (Александром Смирновым).

"Речь идет о безосновательном предоставлении скидок. Если посмотреть на данные с сайта АМПУ, из 19 линий зарубежного плавания, для которых предусмотрена "линейная скидка" в 20%, четырьмя пользуются структуры, связанные с ООО "Портинвест Лоджистик"", - говорится в публикации.

В статье цитируют известного адвоката Маси Найема, который обратился к Одесскому территориальному управлению НАБУ с просьбой разобраться, почему компания "Портинвест Лоджистик", суда которой не подпадают под категорию линейных, регулярно получает "линейные скидки".

В статье приводятся цифры, что скидки судам, вывозящим сырье из Украины не линейными судами (работающим по жесткому расписанию и для многих клиентов), наносят ущерб государству около 20 млн грн.

Такая лояльность Вецкаганса к главе "Портинвеста" Александру Смирнову в статье объясняется тем, что они раньше работали вместе в Латвии - на донецкого бизнесмена Виктора Нусенкиса. Автор предполагает, что именно Смирнов пролоббировал назначение Вецкаганса на пост главы АМПУ в январе 2017 года.

В публикации подчеркивается, что после обысков НАБУ в АМПУ на сайте Мининфраструктуры появилась новость, что конкурс на должность главы АМПУ будет объявлен в начале 2020 года. Райвис Вецкаганс занимает свою должность с приставкой и.о., хотя согласно закону, руководитель в таком статусе может работать не больше года.

В статье приводятся примеры недовольства работой Вецкаганса со стороны сотрудников и профсоюзов. СМИ сообщили, что после того, как начальник службы подводных гидротехнических сооружений АМПУ Вячеслав Соколовский выявил коррупционные нарушения при проведении и выполнении работ по тендерам на дноуглубление в Южном и Черноморске, его уволили с работы.

Профсоюзы нарекают, что в портах происходят неоправданные сокращения сотрудников, портовые услуги отдаются на аутсорсинг малоизвестным частным фирмам, а зарплаты у работников АМПУ предельно низкие.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины состоится в начале января 2020 года.

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