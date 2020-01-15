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Работают для отчетности: оператор гослотерей "М.С.Л." заявил о закрытии полицией своих легальных пунктов

среда, 15 января 2020, 17:35
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Представители Национальной полиции Украины безосновательно прекращают деятельность пунктов распространения легальных государственных лотерей - "Лото-Забава", "Мегалот", "Тип" и "Топ" и др, якобы в рамках выполнения распоряжения Кабинета министров относительно нелегального игорного бизнеса.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора государственных лотерей компании "М.С.Л.".

Указано, что Кабинетом министров Украины 20 декабря 2019 действительно было издано распоряжение №1325-р в ответ на то, что представители нелегального игорного бизнеса, якобы, делали все для срыва голосования по легализации рынка азартных игр. Об этом говорили в своих обращениях и премьер-министр Алексей Гончарук, и президент Украины Владимир Зеленский.

Пункт 2 распоряжения ставит задачу "Национальной полиции, Государственной фискальной службе обеспечить принятие мер к прекращению функционирования распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей, не запрещенных Законом Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

То есть, Кабмин распорядился прекратить функционирование только тех распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей.

Но представители Национальной полиции Украины начали атаковать легальные лотереи, в частности, лишь 14 января было закрыто более 20 точек распространения государственных лотерей: в Харькове (ул. 23 Августа, 67 (следователь Рябцева А.С.) ул. Олимпийская, 19 (следователь Проценко К.С.) ул. 23 Августа, 30 (следователь Сущенко) пр-т Юбилейный, 49 (следователь Кононенко А.В.) ул. Валентиновская, 17 (следователь Сокирко А.А.) ул. Гвардейцев- широнинцев 83 (следователь Сабазов А.С.) пр-т Героев Сталинграда, 183; ул. Евгения Котляра, 7 ул. Дудинской, 1А; ул. Косарева, 14); Николаеве (ул. Космонавтов, 60; ул. Рюмина, 19; п. Центральный, 27); в Очакове (ул. Луначарского, 23) и Днепре (ул. Героев, 30-д).

"Почему такое "внимание" именно к официальным точкам продаж государственных лотерей - неизвестно. Предполагаем, что сотрудники МВД в своей отчетности по закрытию нелегальных игровых залов используют адреса, а не названия лотерей. Таким образом, у руководства МВД и руководства государства складывается впечатление, что нелегальный бизнес в стране уже почти уничтожен... Но на самом деле получается так, что страдают государственные лотереи. А те же теневые дельцы, которые, вероятно, стояли за срывом голосования по легализации игорного бизнеса - продолжают работать дальше", - говорится в сообщении.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." получил лицензию на осуществление лотерейной деятельности еще в 2001 году. Все государственные лотереи, которые проводятся "М.С.Л." включены Минфином в единый реестр государственных лотерей, введенных в Украине. Все лотереи "М.С.Л." признаны Минфином как имеющие статус государственных лотерей и проведение которых является разрешенным на территории Украины. Перечень лотерей, которые ООО "М.С.Л." вправе проводить, легализован Минфином при внесении их в реестр государственных лотерей, обнародованном на сайте Минфина. Лотереи, не внесенные в реестр, "М.С.Л." не проводит.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." обращается к представителям правоохранительных органов с просьбой взвешенно подходить к исполнению распоряжения КМУ №1325-р и предостерегает от продолжения противоправных действий в отношении законных пунктов распространения государственных лотерей", - говорится в заявлении.

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