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Есть документы: бизнесмен рассказал, как российские собственники обанкротили завод "Океан"

пятница, 24 января 2020, 16:56
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Владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына заявил, что у него есть подтверждения относительно доведения завода до банкротства российскими собственниками.

Об этом сообщается в материале "НикВести".

13 января суд по ходатайству генпрокуратуры наложил арест на комплекс завода "Океан", на предприятии запретили хоздеятельность. Владелец завода Василий Капацына заявил об угрозе срыва иностранных контрактов из-за ареста. Бизнесмен рассказал историю завода.

"Советский период, 90-е годы - период успешной работы завода. В 2000 году государственный завод "Океан" выставлен на приватизацию, его приобрела голландская компания "Дамен". Поражаюсь, что говорят правоохранители о попытках возврата частного актива в госсобственность. Таких прецедентов в Украине нет", - рассказал он.

Во время пребывания завода в собственности голландской компании, на "Океане" построили десятки судов, работало около 10 тысяч человек. С 2006 года по 2008 год контрольный пакет акций принадлежал норвежской группе "Акер Ярдс АСА", было выполнено 13 заказов. В 2008 году на завод, приобретя 98% акций, пришел российский олигарх Игорь Юсуфов, который был министром энергетики РФ, спецпредставителем президента, членом наблюдательного совета "Газпрома", и к 2011 году завод довели до банкротства.

"Завод превратили в банкрота. Команда Юсуфова получала заказы от "Газпрома", строительство финансировалось с офшорных компаний, деньги регистрировались как инвестиции и тратились на строительство судов. Суда передавались "Газпрому", деньги на завод не поступали, уходя в компанию "Океан Финанс" в Москве. Владельцы не рассчитывались с подрядчиками, по электроэнергии, задолженность по зарплате достигла 6 месяцев, до 8 тысяч человек не получали денег… Губернатор (глава Николаевской ОГА Николай Круглов - "Апостроф") заявил об угрозе банкротства завода. Он понимал, что завод доводят до ручки, есть стенограммы совещаний. Люди Юсуфова начали жаловаться вице-премьеру, что губернатор мешает работать. Есть документы, как вице-президент завода докладывает Юсуфову, что по банкротству завода все выполнено и говорит, что нужно немедленно начинать "управляемое банкротство", - рассказал Капацына.

По его словам, к 2012 году кредиторская задолженность завода перед офшорными компаниями Юсуфова составляла 65 млн евро.

"Все эти деньги вывели в сторону, а завод положили", - добавил он.

Бизнесмен возмутился, что прокуроры Офиса генпрокурора игнорируют просьбы допросить его в деле об аресте имущества завода. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что надеется на решение проблемы с арестованным имуществом завода "Океан" так, чтобы удовлетворить инвестора и работников. В Офисе президента прошло совещание по ситуации на "Океане".

Собственник завода утверждает, что в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная Игорем Игнатовым, который связан с олигархом Юсуфовым. Игнатов, известный как член ОПГ рейдера "Капитошки", фигурировал в переписке народного депутата Вячеслава Медяника, где он обещал собеседнику решить вопросы с заводом.

Судья, который подписал определение по заводу "Океан", по информации СМИ, ранее передавал то же предприятие на хранение к ООО "Океан-Судоремонт", в результате чего там начались хищения, расследование об этом начали в прокуратуре.

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