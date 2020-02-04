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Рекордные показатели: в "Монделис Украина" рассказали о росте бизнеса в 2019 году

вторник, 04 февраля 2020, 18:27
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Новости компаний

Компания "Монделис Украина", которая входит в группу компаний MondelēzInternational и занимает на украинском рынке ведущие позиции в категориях "Шоколад", "Бисквиты" и "Жевательная резинка и леденцы", поделилась результатами деятельности за 2019 год.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Регион Восточной Европы стал одним из самых динамичных рынков развития компании, а украинский бизнес продемонстрировал рост на уровне 20% за 2019 год. Этот год для региона "Европа" стал рекордным, в том числе благодаря показателям Украины. В Украине компания представлена в трех категориях: шоколад, бисквиты, жевательная резинка и леденцы. В состав портфеля входят бренды Milka, Halls, OREO, Belvita, и локальные "Медвежонок Барни", Dirol, "Корона". При этом "Медвежонок Барни" является лидером в категории фасованных бисквитов, OREO - среди фасованного печенья, а Milka - в категории шоколада в плитке, демонстрируя ежегодный рост более чем на 40%.

"Монделис Украина" третий год подряд показывает отличные результаты. Частью лидерства компании является профессиональная команда, качество продукции и инновации. Стараемся быть впереди, предугадывать потребности потребителей, предлагать новые продукты, открывать новые сегменты для рынка, и компании. За прошлый год мы представили 18 новинок и планируем удерживать темп в дальнейшем", - поделился Андрей Самусенко, генеральный директор "Монделис Украина".

В состав MondelēzInternational в Украине входят Тростянецкая шоколадная фабрика и завод "Чипсы Люкс" в Вышгородском районе. Эти мощности изготавливают продукцию не только для локального рынка, но и для других стран. Так, в 2019 году 77% продукции, произведенной в Украине, было экспортировано в 50 стран мира. Кроме того, команда украинского офиса компании отвечает также за развитие 11 других рынков – Беларусь, Молдову, страны Кавказа и Центральной Азии.

В "Монделис Украина" отметили, что вкладывают в производство в среднем 6-7 млн долл США ежегодно и за 25 лет работы на рынке компания инвестировала в бизнес более 200 млн долл, наладив в Украине производственные мощности и увеличив мощности для развития бизнеса, безопасности и качества продукции, а также развития инфраструктуры.

Согласно исследованию компании, 6 взрослых человек из 10 предпочитают снеки, а не длительные приемы пищи, среди миллениалов –7 из 10, и 80% потребителей ищут более здоровые снеки. Компания регулирует порции продуктов для лучшего контроля потребителями продуктов.

Компания также реализует в Украине ряд социальных инициатив – в 2019 году в сотрудничестве с Киевским городским БФ "Фудбенк" "Монделис Украина" передала продукцию на 7,5 млн грн в 74 благотворительных и общественных организаций. Три года подряд MondelēzInternationalFoundation совместно с Центром "Развитие КСО" реализует программу "HealthySchools: ради здоровых и радостных школьников", цель которой - способствовать развитию здорового питания и сознательного отношения к здоровью у школьников. В ней приняли участие более 100 тысяч украинских школьников.

В 2018 году чистая прибыль MondelēzInternational, Inc. составила около 26 млрд долларов. Компания известна инновациями на рынке снеков и производит бренды, как Oreo, belVita и LU; шоколад CadburyDairyMilk, Milka и Toblerone; леденцы Halls и SourPatchKids и жевательную резинку Trident. Подробнее о компании на сайте, в Twitter или в аккаунте Дирка Ван де Пута.

ЧАО "Монделис Украина" — украинское предприятие, которое входит в группу компаний MondelēzInternational и представлено на рынке брендами: "Корона", MILKA; "Медвежонок "Барни", OREO, TUC, "Belvita! Доброе утро!"; "ЛЮКС"; DIROL, HALLS, PICNIC. В составе "Монделис Украина" — Тростянецкая шоколадная фабрика "Украина" и предприятие ООО "Чипсы Люкс".

Компания является одной из лидеров в рейтингах лучших работодателей Украины по версии KyivPost и EY 2017, а также №1 в номинации "Компании с глобальным виденьем" и в ТОП-10 в рейтингах "HR‑инновации", "Лучшая корпоративная образовательная программа в Украине", "Лучшие корпоративные программы социальной ответственности (CSR)" по версии журнала Бизнес 2017.

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