В Киевской ОГА состоялось заседание Рады инвесторов

В Киевской области начал работу Совет инвесторов при Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Председатель КОДА Алексей Чернышов выступил инициатором этого мероприятия. Участие приняли также представители международных инвестиционных учреждений и банков, центральных и региональных органов власти, местного самоуправления и правоохранительных органов, юридических, консалтинговых учреждений, НПО. Всего присутствовало более 100 гостей. На самом высоком уровне участники обсудили проблемы и перспективы инвестирования в Киевскую область. Поделились опытом своей деятельности, кейсами, которые могут быть полезны для привлечения средств в развитие региона.

"Инвестиции являются движущей силой экономики, от которой напрямую зависит развитие страны. В стратегических целях на этот год много внимания мы с командой Киевской облгосадминистрации уделили развитию Киевщины как инвестиционно привлекательного региона. Мощного и стабильного", - подчеркнул Чернышов в начале заседания.

Идея Рады заключается в создании механизма для реальной поддержки инвестиций.

Областная власть планирует реализовать проекты, способствующие улучшению бизнес и инвест-климата в регионе. Для этого в КОДА проводят анализ уязвимых факторов и сотрудничают с инвестиционными учреждениями Киевщины.

Один из механизмов содействия эффективному ведению экономической деятельности - Агентство регионального развития. Его задача - подготовка для инвесторов проектов "под ключ", сопровождение инвестпроектив, формирования положительного имиджа и бренда Киевской области, взаимодействие с международными финансовыми организациями и донорами.

Председатель Агентства регионального развития Дмитрий Крепостной рассказал о главных задачах организации. Подчеркнул важность оказания поддержки существующего бизнеса и принятия всех возможных мер для привлечения в регион новых инвесторов.

"Агентство регионального развития общинам будет помогать продвигать активы, а инвесторам - продавать продукт", - отметил руководитель Агентства.

Также о взаимодействии бизнеса и государственных органов рассказала исполнительный директор "Европейской Бизнес Ассоциации" Анна Деревянко. От государственных органов выступил руководитель Службы безопасности Украины Сергей Болдырь.

Киевская область занимает 6 место в стране по количеству объектов малой приватизации. Это достаточно привлекательный по количеству возможных вариантов для инвесторов регион. Председатель Фонда Государственного имущества Дмитрий Сенниченко рассказал о планах ФГИУ, в которые входит его осовременивание, создание инвестиционного меню, а также об объектах, которые будут разгосударствлять этого года.

"Нет задачи просто продать все, что есть в государстве. Задача - продавать на конкурентной основе. Мы имеем предложение на любой кошелек: от маленького гаража, в столичную гостиницу или завода", - рассказал глава фонда.

Основатель и управляющий партнер венчурного фонда AVentures Capital и председатель наблюдательного совета UVCA Андрей Колодюк как успешный инвестор в ИТ отрасль поделился своим опытом и дал советы как строить успешные отношения между властью и бизнесом.

Основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund Василий Хмельницкий отметил, что западные инвесторы боятся малейших рисков которые ожидают их в Украине, но с готовностью берут площади в аренду. Он посоветовал строить в области помещения, цеха, заводы, иностранный бизнес сможет брать в аренду под свои производства.

"А еще, для того, чтобы человеческий капитал мало платить высокую зарплату, люди хотят безопасные и комфортные условия жизни для себя и своих детей. Их надо создать", - подчеркнул Хмельницкий.

Алексей Чернышов обратил внимание присутствующих, что несмотря на много привлекательных факторов, Киевский регион по все прошлые годы смог получить лишь около 1, 6 млрд долл. инвестиций. Но имеет достаточно успешных кейсов, чтобы войти в топ-стран с высоким уровнем инвестиционной привлекательности, и получить еще 1,6 млрд за ближайший период.

"Мы с вами - Агентство Регионального развития и Совет Инвесторов - является залогом изменений и развития. Искренне надеюсь, мы все это понимаем и верим в Киевскую как инвестиционную витрину Украины. Верить мало. Давайте это сделаем", - обратился к присутствующим Чернышов.

Налаживание открытых взаимоотношений власти и бизнеса - это то, к чему стремятся обе стороны диалога. Гости и участники Рады инвесторов сошлись во мнении, что совместная работа в подобном формате даст возможность привлекать гораздо больше финансов для развития предприятий региона, станет залогом успешного развития Киевской области.