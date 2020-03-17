На Волыни таможенника Юрия Терещука обвиняют в мошенничестве - СМИ

Жители Волыни просят Президента Владимира Зеленского защитить их от преступлений заместителя начальника Волынской таможни Юрия Терещука. В начале марта этого года общественная организация Волынский центр противодействия коррупции (ОО "ВЦПК") обратилась к Президенту Украины, директору НАБУ, прокурору области прекратить уголовный разгул и контрабандные схемы на Волынской таможне.

Об этом передает from-ua.com.

Отмечается, что к организации коррупционных махинаций причастен заместитель ее начальника Юрий Терещук, который "загоняет" на свои компании импортеров автотранспорта. Речь идет и о мошенничестве чиновника. Он организатор авантюр и массовых беспорядков на Волыни, целью которых было назначение лояльного к местному криминалу руководителя Волынской таможни.

Одной из жертв таких разборок стал Александр Шавлак, который был командирован на Волынь и отказался вступать в сговор с местными контрабандистами, которые, как оказалось, имеют протоптанные тропинки к высшим эшелонам власти, в частности к парламенту.

Будучи заместителем главы Волынской таможни, Юрий Терещук подозревается в ряде мошенничеств, незаконной экономической деятельности, отмывании средств. В частности, от его противозаконных действий пострадал Виктор Севко. Пострадавший сам обратился в ОО "ВЦПК" (Волынский центр противодействия коррупции) и рассказал о том, как он стал жертвой уголовного преступления Юрия Терещука. Севко утверждает, что Терещук и его партнер Николай Сидорчук основали фирму ООО "Кастомс Брок". А стать директором этой фирмы Виктору Севко предложил сам Юрий Терещук. Это было в 2012 году. С тех пор эта фирма занималась отмыванием средств и мошенничеством при ввозе автомобильной техники из-за рубежа. Как рассказал Виктор Севко, Юрий Терещук и его подельник-мошенник, фальсифицировали контракты от Гонконгской компании и построили коррупционную схему ввоза элитных автомобилей. А когда у этой банды и у самого Терещука возникли проблемы с законом, пострадавшему от махинаций Терещука Севко был запрещен выезд зарубеж. А сам организатор мошеннической схемы продолжает занимать высокую должность, организовывает импорт автомобилей, незаконную транспортировку сигарет из Беларуси и незаконное возмещение НДС.

В частности, он подозревается в организации и крышевании незаконного вывоза янтаря промышленными партиями в уже упомянутый Гонконг. Там открыл компанию и вел сделки с Терещуком его товарищ из криминального мира Андрей Шваликовский по кличке Сом. Сейчас он находится в розыске Интерпола за контрабанду, а также фигурирует в уголовных процессах за мошенничество, тяжкие преступления на территории ЕС. Чтобы прикрыть свою аферу, Терещук через подставных лиц, приобрел отходы янтаря и переправил их в Польшу, позвонив как аноним на "горячую линию" польской таможни и сообщил про "копеечную" контрабанду. Все было сделано с целью дискредитации работников таможни, которые отказались быть участниками схем вывоза янтаря.

Полное бездействие правоохранительных органов по проверке фактов злоупотребления служебным положением, доступа к гостайне, посещение территорий государства - агрессора, построения коррупционных схем на таможне Юрия Терещука можно объяснить только тесными клановыми связями, которые ведут в Россию. Терещук, начав работу на госслужбе в отделе архитектуры Луцкого городского совета в 2010 году, как зять бывшего прокурора Волынской области Андрея Гиля за 5 лет работы на Ягодинской таможне в "турборежиме" прошел путь от инспектора до заместителя учреждения. Состояние Терещуков-Гилей известно на Волыни каждому: квартиры, дома на Шацких озерах, элитные авто.

Поэтому, ОО Волынский центр противодействия коррупции обратился к Зеленскому и руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов страны с просьбой не только раскрыть и прекратить уголовный разгул на Волынской таможне, но и взять под личный контроль проверку деятельности Юрия Терещука.