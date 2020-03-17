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В SCM предложили власти создать Штаб по экономическому здоровью Украины

вторник, 17 марта 2020, 17:05
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Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности.

Об этом сообщает компания SCM на своем сайте.

Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса и Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям. Компания SCM обращается к президенту и премьер-министру с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины.

Целью создания Штаба называют поиск инструментов для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях совместными усилиями власти и бизнеса.

"Предлагаем безотлагательно рассмотреть на заседании Штаба по экономическому здоровью Украины меры поддержки населения, медицины, регионов, малого и среднего бизнеса, базовых отраслей экономики. Компания SCM готова делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины. Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса. Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее", - говорится в заявлении компании.

"Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире) - кашель, у нас - воспаление легких. Для того, чтобы этому противостоять, мы должны принимать быстрые и эффективные решения. А для того, чтобы принимать такие решения я предлагаю создать "мозговой центр" при президенте Украины, в который должны войти лучшие украинские и международные умы. Основными задачами такого Центра должно стать принятие консолидированных, сбалансированных решений, которые помогут выстоять абсолютно всем отраслям нашей экономики и промышленности. Я уверен, что западные эксперты могут поделиться с нами уже накопленным опытом, а отечественные аналитики и менеджеры смогут быстро и эффективно адаптировать его под украинские реалии. Мы, СКМ, готовы также делегировать в этот Центр своих лучших аналитиков и менеджеров. Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра", - заявил собственник SCMРинат Ахметов.

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