​Валютные облигации помогут заработать, не смотря на кризис - эксперты

Валютный депозит в банке – не лучший способ защитить личные сбережения от последствий экономического кризиса. Прибыль съедает 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

"Более надежным и выгодным финансовым инструментом являются валютные государственные облигации - ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов", - считают Степан Джус и Денис Белый, инвестиционные аналитики "Фридом Финанс Украина", передает издание "Дело".

"Инвестор в облигации получает 100% гарантии возврата средств и не платит налог на доход. При этом, имеет возможность в любой момент продать облигации обратно. Минимальный лот — 1 штука. При помощи валютных облигаций можно не только уберечь средства от девальвации и инфляции, но и заработать во время кризиса дополнительный процентный доход. Подобного сейчас не предложит ни один банк по своему депозиту", - объясняют эксперты.

Также, аналитики считают, что наиболее интересно сейчас инвестировать в сервисы, которые осуществляют доставку еды и продуктов. Для примера, количество сессий на сайте сервиса Zakaz.ua, который сотрудничает с сетями магазинов Novus, Metro, Ашан, Фуршет и МегаМаркет, выросло на 44%.

Все популярнее становятся сервисы доставки Glovo, Raketa и Menu.ua. В Menu.ua количество запросов от клиентов уже выросло на 25%, но в течение следующих 10-15 дней в компании ожидают рост количества заказов на 70%. За 2019 год рынок доставки продуктов в Украине вырос вдвое — до $100 млн. Из-за эпидемии коронавируса, как отмечает генеральный директор Zakaz.ua Андрей Курский, темпы ускорятся.

Также, по мнению аналитиков "Фридом Финанс Украина", успешными могут быть инвестиции в дрогери – магазины, специализирующиеся на продаже товаров, которые не нуждаются в особых условиях хранения: бытовой химии, косметики, парфюмерии, лекарств, которые отпускаются без рецепта врача. В условиях карантина, укрепят свои позиции внутренние производители подобных товаров, поскольку они не зависят от импорта.