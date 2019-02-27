РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

16:46
Миша, спасай: в сети ярко пошутили про участника от Украины на "Евровидении"
16:40
Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном: появилось видео забавного случая перед встречей
16:35
Четвертый пошел: еще одна группа не хочет ехать на Евровидение
16:28
"Укрлендфарминг" отчитался о состоянии озимых культур после зимовки
16:28
​Ледяная "крепость": в сети показали впечатляющее фото ЧП на оккупированном Донбассе
16:25
Умер музыкант культовой британской группы: названа причина смерти
16:17
Журналист рассказал о причастности одиозного прокурора к скандалу с хищением сотен миллионов у ВСУ
16:10
"Укрзализныцю" призвали пересмотреть условия продажи металлолома
16:09
​Стало известно про отмытые Януковичем на Западе миллионы долларов
16:05
У Порошенко отреагировал на скандал с отменой наказания за незаконное обогащение
16:04
В Днепре грузовик раздавил человека: фото страшной аварии
15:45
В центре Киева сняли на видео агрессивных мошенниц
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрлендфарминг" отчитался о состоянии озимых культур после зимовки

среда, 27 февраля 2019, 16:28

Благодаря удачным погодным условиям во время перезимовки, большая часть посевов озимых культур одного из крупнейших агрохолдингов Европы – группы компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка - выходит из зимы в отличном и удовлетворительном состоянии.

Об этом УНИАН сообщил замгендиректора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух.

По его словам, для улучшения условий перезимовки агрономы "Укрлендфарминга" проводили плановые подкормки озимых микроудобрениями, микроэлементами и препаратами для регуляции роста.

"Раннее выпадение снега способствовало хорошей перезимовке озимых культур на большей части площадей холдинга. Первый тур обследования нашей агрономической службой показал, что по состоянию на середину февраля более 50% озимых зерновых и озимого рапса находятся в хорошем состоянии и до 40% - в удовлетворительном", - сказал Фантух.

Он отметил, что в 2019 году "Укрлендфарминг" увеличил площади посевов под кукурузой. Кроме того, большие площади отведены под масличные – озимый рапс и подсолнечник.

Фантух отметил, что на сегодняшний день погодные условия остаются благоприятными и позволяют вовремя провести подкормку озимых культур. В то же время он подчеркнул, что понять, на какие показатели урожайности следует рассчитывать в этом году, можно будет лишь в конце марта, после планового отбора образцов грунта для определения уровня влагообеспечения.

"Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га.

Агрохолдинг является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

​Как вернуть контроль над бизнесом, если вас "рейдернули" – история Олега Аверьянова

Вместе сильнее: СМИ рассказали, на кого рассчитывают аграрии в борьбе с рейдерством

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: