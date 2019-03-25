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"Авангард" поставляет 50% украинских яиц на внешние рынки - Петрашко

понедельник, 25 марта 2019, 12:30

Группа компаний "Авангард", крупнейший в Европе производитель яиц и продуктов из них, поставляет на экспорт уже около 50% яиц собственного производства и продолжает наращивать базу клиентов на внешних рынках.

Об этом рассказал Игорь Петрашко, заместитель генерального директора крупнейшего в Украине агрохолдинга Ukrlandfarming, в состав которого входит и "Авангард", в интервью журналистам сайта Latifundist.

"Сейчас уже около 45% идет на экспорт, доходим до 50%. Яичный порошок в большей части поставляем за рубеж. В прошлом году экспортировали 9,5 тыс. тонн данной продукции. В этом году будет больше. Экспорт яиц также растет. Мы не выходим активно на новые рынки. Правильнее сказать, что мы наращиваем базу клиентов. Сейчас активно работаем через наш центр в Дубае. Не только на рынок ОАЭ. Планируем активно проработать рынок Саудовской Аравии, усилить там свое присутствие. Все же Ближний Восток по экспорту яиц остается для нас приоритетным", - заявил Петрашко.

Также, по его словам, "Авангард" продолжает развивать отношения и с рынками других стран и регионов.

"Немного больше стараемся работать с Северной Африкой, Египтом, Ливией. Что касается яичного порошка, то это география всего мира: Евросоюз, Ближний и Дальний Восток. Хотим открывать рынки Китая, Японии, Южной Кореи. В этих странах другие требования по качеству. Мы пробуем получить туда доступ. Расширение географии рынка для нас значит не только увеличение объемов поставки, но и рост цены. Поскольку сейчас цены не такие, как нам хотелось бы", - отметил он.

"Авангард" (AVANGARDCO IPL) - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. В состав компании входят 19 птицефабрик по производству яиц, птицекомплексы полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", 3 инкубатора, 10 зон подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц и биогазовый завод.

В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы.

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