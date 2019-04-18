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Из-за трудовой миграции на украинских фермах не хватает рабочих - фермер Геннадий Лапицкий

четверг, 18 апреля 2019, 12:33
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Украинские агропроизводители бьют тревогу из-за сезонной волны трудовой миграции - весной в разы увеличился выезд селян на работу на польские фермы, а украинские сельхозпроизводители не могут найти людей.

Об этом заявляет Геннадий Лапицкий, фермер из Володарки, Киевской области.

"Сейчас в отечественном агросекторе не хватает рабочих. Вот, например, у нас есть земельные участки, не приспособленные для земледелия. Там можно высаживать сады, но нет людей, с которыми это можно делать. Остановить трудовую миграцию сможет развитие переработки. Для этого надо, чтобы землю обрабатывали не земельные бандиты или рейдеры, которые ради быстрой наживы безответственно по 10 раз сеют подсолнечник и уничтожают плодородие почв, а местные фермеры. Ведь именно они заинтересованы в развитии экономики, своих общин, создании рабочих мест для односельчан. Чтобы у нас формировался средний класс, а не класс феодалов или рейдеров и земельных бандитов", - считает Лапицкий.

Фермер из Володарки предлагает ввести для старшеклассников профессиональную ориентацию, передать профтехучилища в муниципальную собственность общинам, новосозданным ОТО. Тогда их могли бы поддержать руководители местных предприятий и фермеры, предоставив свою материальную базу для обучения современным рабочим профессиям. Обеспечить практику, первое или даже постоянное место работы для молодежи.

"Прежде всего нужно навести порядок, чтобы фермер мог работать, развивать свое хозяйство и развивать общину. У него должна быть уверенность, что завтра не придут земельные бандиты и не отберут бизнес. Эта задача уже для правительства, который сформируется после формирования нового состава парламента", - подчеркивает Лапицкий.

В данный момент у Геннадия Лапицкого в обработке паи жителей шести сел Володарского района. Недавно он построил элеватор, который работает на альтернативной энергетике и создал ООО "Сельхозтехника Нова" с современным парком сельхозтехники.

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