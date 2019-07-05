Топ-менеджеры "Укрлендфарминга" рассказали студентам про тренды в агросфере и ІТ-технологии

Студенты Национального университета биоресурсов и природопользования Украины во время летней учебной практики встретились с топ-менеджерами одного из крупнейших европейских агрохолдингов - группы компаний «Укрлендфарминг».

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Укрлендфарминг» уже на этапе обучения помогает лучшим студентам начать карьеру в большом агрохолдинге Украины. Преподаватели поддерживают приближениесодержания обучения с потребностями производства, а студенты получают перспективы работы в престижной компании по окончании обучения. Компания «Укрлендфарминг» как лидер отрасли сотрудничает с 23 учебными заведениями по всей Украине. На этот раз в рамках летней учебной практики студенты 1 курса по специальностям «Менеджмент» и «Маркетинг» посетили офис «Укрлендфарминг» и пообщались с руководством агрохолдинга.

О компании рассказал сам СЕО и ее владелец Олег Бахматюк с крупнейшего в Украине 3D-экрана, размещенного в помещении офиса. Студентов ознакомили с технологией открытого пространства оpen space с экранным выводом системы контроля и наблюдения, а руководитель департамента по управлению персоналом Наталья Романенко рассказала о современных тенденциях в мировой экономике, бизнесе и на рынке труда, глобализационные вызовы и роботизацию производственных процессов.

«По статистическим данным 2018-19 годов, принятых на начальный цикл обучения студентов по направлению «Аграрные науки и продовольствие» уменьшилась на 9% - в университеты, академии, институты, на 7% - в колледжи, техникумы, училища, по сравнению с 2017-18 гг. А это значит, что агробизнес через 3-5 лет также недополучит молодых специалистов. Конечно, радуемся тому, что выпускников в 2018-19 учебном году вдвое больше, чем в предыдущем. Думая дальновидно, мы уже сейчас проводим встречи с первокурсниками аграрных учебных заведений. Помогаем студентам убедиться в правильности их выбора будущей специальности, понять те тренды и изменения, которые будут происходить в мире бизнеса и определять вектор их деятельности, а также увидеть, как стремительно развиваются аграрные технологии на примере реальной агрокомпании», - отметила Романенко.

Она также обратила внимание студентов на необходимость формирования гибких навыков для развития успешной карьеры и любезно пригласила студентов факультета аграрного менеджмента посещать корпоративные тренинги и другие обучающие мероприятия, которые происходят в офисе на регулярной основе.

К разговору также присоединился руководитель департамента внедрения инноваций Владимир Бабий, который подробно рассказал о современных информационных технологиях и системе контроля в компании. Именно благодаря ИТ-технологиям осуществляется системный контроль за перемещением и использованием семян и средств защиты растений, контроль за перемещением урожая с поля до элеватора, топлива - от нефтебазы до бака автомобиля.

«Студенты поразили своей любознательностью к новейшим разработкам в агро- и ИТ-индустрии, неподдельным запалом к обучению. Это вселяет надежду в то, что мы будем иметь достойную смену в будущем», - поделился Бабий.

Группа компаний «Укрлендфарминг» является одним из лидеров аграрного производства в стране и одним из лучших работодателей Украины, что обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины. «Укрлендфарминг» неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания, экспортирует свою продукцию в 40 стран мира, и как один из самых привлекательных работодателей страны.