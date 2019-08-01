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В "Укрлендфарминге" Олега Бахматюка рассказали о крупных инвестициях в системы орошения

четверг, 01 августа 2019, 11:33
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Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка активно использует орошение для повышения урожайности и инвестировал в это уже около 20 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

"Украина вошла в эру погодных аномалий. Климатические изменения негативно влияют на отечественный аграрный сектор - осадки зимой сократились на 3-17%, также наблюдаются увеличение засушливых площадей и повышение частоты засух. Для сохранения позиции Украины в производстве сельскохозяйственной продукции, крупные агропредприятия инвестируют внушительные суммы в орошение, чтобы добиться высокой урожайности в неблагоприятных условиях", - говорится в заявлении.

Группа компаний "Укрлендфарминг" проводила орошение на площади 4,5 тысяч га в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях с 2012 года, и инвестировала в это около 20 млн долларов.

Об этом в интервью сайту Latifundist.com заявил Владимир Фантух, руководитель департамента по вопросам инноваций и развития агробизнеса агрохолдинга.

Оперативные расходы по поддержанию работоспособности и плата за пользование водой на один поливной гектар обходятся "Укрлендфарминг" в сумму около 400 долларов в год, плюс повышенная арендная плата за орошаемые земли, по сравнению с богарными участками.

"Наш агрохолдинг вкладывал инвестиции на протяжении шести лет как в восстановление путей подачи воды (каналов, лотков, трубопроводов), так и в покупку современных поливных систем орошения – и капельного, и дождевого. Общая сумма инвестиций - около 20 млн долларов США. При этом урожайность культур повышается от 30 до 50%, а у некоторых культур - и на 100%, поскольку без полива в данных климатических условия вообще невозможно получить урожай", - сообщил он.

Тем временем количество летних и осенних засух к 2030 году может увеличиться на 15-30%. Будет и дальше расти дефицит климатического водного баланса для всех регионов Украины. При этом до сих пор не принята государственная стратегия в вопросах развития оросительных и дренажных систем в Украине, а вандальная вырезка трубопроводов для орошения разрушает существующие системы.

"Сегодня "Укрлендфарминг" практически приостановил расширение инвестиций в орошение в связи с варварской потерей сооружений водоподачи, водохранения и бесхозным изъятием полевых трубопроводов на металлолом. Проблем по обслуживанию и с подачей воды для существующих систем практически нет", - отметил Владимир Фантух.

"Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропроизводственных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское", общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10, 5 млн курей-несушек - наибольшим в Украине в 2018 г. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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