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В разы дешевле покупных: в "Укрлендфарминг" рассказали об экономии при производстве семян

вторник, 15 октября 2019, 14:03
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Одно из направлений деятельности крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка — семеноводство. На предприятии выращивают и дорабатывают на собственном семенном заводе 2/3 своей ежегодной потребности в семенах кукурузы. Использование собственных семян дает существенную экономию и гарантирует стабильное качество урожая.

Группа компаний "Укрлендфарминг" стала героем проекта Smart Field 2.0 изданияLatifundist.com. Холдинг, который является вторым по площади земельного банка в Украине (более 500 тыс. га) и входит в десятку крупнейших агрохолдингов мира, преимущественно использует собственные семена, что обходится в 4-5 раз дешевле, чем использование импортных гибридов. Дорабатываются семена на собственном семенном заводе.

"В 2014 году на Зарянском семенном заводе была масштабная реконструкция. Его мощность увеличена до 650 тысяч посевных единиц в сезон. Предприятие входит в список 5 самых мощных семенных заводов Украины — рассказывает директор Зарянского семенного завода Владимир Данилевский. — Одно из преимуществ нашего предприятия — наличие двух параллельных линий приемки. Мы можем одновременно принимать два различных гибрида с разных полей — в общей сложности 800 т в сутки".

Кроме кукурузы на заводе могут дорабатывать подсолнечник, сою и пшеницу. Здесь проводят полный цикл доработки семян — от принятия до протравки и упаковки. В ближайшем будущем на заводе планируются технические усовершенствования. Здесь планируют вывести на производственные мощности пеллетную линию, а также оборудовать сушки завода теплогенераторами, которые будут работать на отработанных початках кукурузы. Таким образом, отходы производства будут использоваться для отопления помещений и предприятие минимизирует использование газа.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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