Компания "ОККО" профинансирует 50% расходов аграриев на весеннюю посевную кампанию

Топливный гигант "ОККО" инвестирует в сельское хозяйство. Компания предоставляет агропроизводителям топливо и минеральные удобрения под будущий урожай, а это примерно 50% в себестоимости всех полевых работ.

Накануне посевной кампании главной проблемой для многих сельскохозяйственных производителей остается отсутствие доступного финансового ресурса. Несмотря на различные государственные программы поддержки сельскохозяйственной отрасли, кредиты до сих пор остаются малодоступным инструментом для бизнеса.

"OKKO Group" работает с аграриями по форвардным контрактам. Заключение таких контрактов дает возможность аграриям защитить себя от ценовых рисков и избавляет от необходимости одноразового аккумулирования значительных средств на приобретение горючего и агрохимии под посевную.

Форвардная программа "OKKO Group" - это комплексный продукт, позволяющий агропроизводителям получить в нужный момент топливо от сети "ОККО", минеральные удобрения, природный газ, электроэнергию и "живые" деньги на условиях аграрных расписок. И при этом рассчитаться за них уже после сбора урожая выращенными культурами. "OKKO Group" одной из первых в Украине начала предлагать аграриям топливо, удобрения и средства на условиях аграрных расписок.

"Мы живем в большой аграрной стране с мощным потенциалом. Поэтому агропромышленный комплекс в Украине сейчас чрезвычайно интересное направление для развития бизнеса и инвестирования. Наш холдинг - «OKKO Group» - по-прежнему работал в аграрной сфере, в его состав входит, например, концерн "Хлебпром", который владеет рядом хлебопекарных и мукомольных предприятий в Украине. Мы поставляем горюче-смазочные материалы по прямым контрактам многим сельхозпредприятиям. Мы постоянно расширяем агронаправление группы, поскольку наша цель - комплексно удовлетворить насущные потребности агробизнеса, а именно - обеспечить их высококачественным топливом, минеральными удобрениями, природным газом", - рассказал генеральный директор агронаправления холдинга "ОККО Агротрейд" Александр Николенко.

В первый год работы форвардной программы в агробизнес "ОККО" поступило 96 заявок, а сегодня компания работает уже с 400 заявками. Общая стоимость всех заявок по форвардным договорам за время работы этого направления "OKKO Group" в прошлом году составила 5 млрд грн.

Одним из важных преимуществ партнеры "ОККО Group" называют гибкость форвардной программы.